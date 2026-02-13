MODA
Wagner Moura imprime seu 'molho' nos looks da temporada de premiações
Astro de 'O agente secreto' inova nas apostas para os tapetes vermelhos durante divulgação do filme brasileiro que concorre em quatro categorias do Oscar
-
Wagner Moura marcou presença no desfile da coleção de inverno masculina da Dior, na Semana de Moda de Paris. Ele apostou em um terno cinza e uma camisa com detalhes em xadrez Foto: Bianca Cruz/AFP
-
No 31º Annual Critics Choice Awards, em Santa Monica, na California, Wagner Moura investe em um look todo preto, com camisa que remete ao estilo de um quimono Foto: Frazer Harrison/Getty Images via AFP
-
Fugindo dos tons escuros, Moura marca presença no 41º Annual Santa Barbara International Film Festival, em Santa Barbara, na Califórnia, com diferentes tons de azul claro Foto: Kevin Winter/Getty images via AFP
-
Em Nova York, o protagonista de 'O agente secreto' surge em look todo branco para o New York Film Critics Circle Awards Foto: Cindy Ord/Getty Images via AFP
-
-
Na Noite dos Indicados do The Hollywood Reporter, em Los Angeles, na Califórnia, Wagner Moura chegou ao tapete vermelho com terno azul escuro Foto: Leo Bennett/Getty Images via AFP
-
No almoço dos indicados da 98ª edição do Oscar, Wagner Moura ousou no look. Com um monocromático marrom, o ator vestiu Zegna Foto: Kevin Winter/Getty Images via AFP
-
No Globo de Ouro, onde conquistou a estatueta de Melhor Ator em Filme de Drama, Wagner Moura apostou em look da grife Maison Margiela Foto: Amy Sussman/Getty Images via AFP
-