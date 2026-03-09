Wagner Moura faz planos para o Oscar: ‘Quero sambar’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
O ator Wagner Moura está vivendo a reta final da temporada de premiações do cinema com entusiasmo e já tem planos bem brasileiros para a noite doOscar 2026. Em entrevista exibida no programa “Fantástico”, da TV Globo, nesse domingo (8/3), o artista afirmou que quer celebrar a indicação do filme “O agente secreto” com música e festa. Ele ainda revelou qual das quatro categorias mais acredita que o Brasil tem chances.
Segundo Moura, a equipe do filme passou quase um ano em campanha internacional desde a estreia do longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho, no Festival de Cannes. “Acabou agora o período de votação. Então parece que o trabalho já foi feito. Agora é parar e curtir. Curtir mesmo a onda de estar indicado a um prêmio desse tipo e participar de um momento tão importante para o cinema brasileiro”, declarou.
Ele contou que a divulgação exigiu viagens constantes e participação em eventos voltados aos votantes da Academia. “É uma loucura. A gente viajou muito para lugares onde tem votantes da Academia. Tem muitos eventos, jantares e sessões especiais do filme”, afirmou. Ao longo da temporada, “O agente secreto” conquistou mais de 50 prêmios.
No Oscar deste ano, “O agente secreto” concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. Moura acredita que o Brasil tem boas chances especialmente em uma delas.
“Eu estou com muita esperança de que ‘O agente secreto’, na categoria de Melhor Filme Internacional, tenha uma boa chance”, apostou.
Para o ator, o momento atual é significativo para o cinema nacional, especialmente após o reconhecimento de “Ainda estou aqui” em premiações internacionais, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025. “Acho que isso tem uma importância grande na geração de identidade, no entendimento do que é o Brasil, com sua complexidade, suas belezas e suas tragédias”, declarou.
O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, conquistou quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A obra também está entre os indicados a Melhor Elenco na nova categoria e a Wagner Moura foi indicado a Melhor Ator pela atuação central no longa.
O Agente Secreto em categorias de destaque reforça a projeção internacional do cinema brasileiro nesta edição da premiação. Wagner Moura compete com nomes como Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio na disputa por Melhor Ator.
O filme brasileiro, inclusive, foi um dos grandes destaques do Globo de Ouro 2026, realizado no dia 12 de janeiro, em Los Angeles.
A produção conquistou dois prêmios: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e — pela 1ª vez na história — Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.
O longa também concorreu a Melhor Filme de Drama, mas o prêmio ficou com “Hamnet”, adaptação do livro de Maggie O’Farrell que narra a história do filho de William Shakespeare e o amor que inspirou a criação de “Hamlet”.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto” marcou o retorno do Brasil à lista de vencedores do Globo de Ouro após 27 anos, desde o triunfo de “Central do Brasil”.
Ao receber o troféu de Melhor Ator, Wagner Moura fez um discurso emocionado, agradeceu aos colegas indicados e ao diretor. Ele ainda encerrou falando em português, exaltando o Brasil e a cultura brasileira.
Nas categorias de TV, a série “Adolescência” foi a mais premiada da noite, levando quatro troféus, incluindo Melhor Série Limitada.
Destaque para Owen Cooper, de 16 anos, que se tornou o mais jovem vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Televisão.
Entre os filmes, “Uma Batalha Após a Outra” também se destacou, vencendo quatro categorias, entre elas Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Direção para Paul Thomas Anderson.
Um dos grandes destaques em premiações como o Globo de Ouro, o tapete vermelho é sempre um momento que desperta atenção da audiência. Mas você sabe como surgiu essa tradição? Veja a seguir!
Muito antes de se tornar um elemento do glamour de Hollywood, o tapete vermelho nas premiações tem uma origem antiga e simbólica, ligada à ideia de honra e poder.
A primeira menção histórica a um tapete vermelho aparece na literatura da Grécia Antiga, especificamente na peça Agamemnon (458 a.C.), de Ésquilo.
No texto, o rei Agamemnon retorna vitorioso da Guerra de Troia. Sua esposa, Clitemnestra, ordena que um caminho carmesim (vermelho escuro) seja estendido para ele.
A cor, rara e cara, era associada à nobreza e aos deuses, e caminhar sobre ela significava status elevado.
Séculos depois, o simbolismo continuou a ser usado em cerimônias reais e diplomáticas.
Na Europa medieval e moderna, tapetes vermelhos eram estendidos para receber monarcas, líderes religiosos e chefes de Estado, reforçando a ideia de que aquela pessoa era especial e digna de honra.
Nos Estados Unidos, há registros do uso do tapete vermelho já no século 19, especialmente em recepções oficiais e eventos políticos.
A ligação direta com o entretenimento começou em 1922, quando um tapete vermelho foi usado na estreia do filme “Robin Hood”, no Egyptian Theatre, em Hollywood, para guiar as estrelas até seus assentos.
Desde 1961 — quando usou o tapete vermelho pela primeira vez —, o Oscar ajudou a transformar objeto em um espetáculo à parte, com transmissões televisivas focadas nos figurinos, entrevistas e chegada dos artistas.
