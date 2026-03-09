Wagner Moura faz planos para o Oscar: ‘Quero sambar’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Wagner Moura está vivendo a reta final da temporada de premiações do cinema com entusiasmo e já tem planos bem brasileiros para a noite do Oscar 2026. Em entrevista exibida no programa “Fantástico”, da TV Globo, nesse domingo (8/3), o artista afirmou que quer celebrar a indicação do filme “O agente secreto” com música e festa. Ele ainda revelou qual das quatro categorias mais acredita que o Brasil tem chances.

“Eu quero me divertir. Tenho que ir em uma festa [após o Oscar], e depois eu quero meter o pé e fazer um pagode com a galera do Brasil”, disse.

Empolgado com a possibilidade de vitória, o ator ainda resumiu de forma direta seu desejo para a noite da premiação. “Eu quero sambar”, apontou.

Segundo Moura, a equipe do filme passou quase um ano em campanha internacional desde a estreia do longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho, no Festival de Cannes. “Acabou agora o período de votação. Então parece que o trabalho já foi feito. Agora é parar e curtir. Curtir mesmo a onda de estar indicado a um prêmio desse tipo e participar de um momento tão importante para o cinema brasileiro”, declarou.

Ele contou que a divulgação exigiu viagens constantes e participação em eventos voltados aos votantes da Academia. “É uma loucura. A gente viajou muito para lugares onde tem votantes da Academia. Tem muitos eventos, jantares e sessões especiais do filme”, afirmou. Ao longo da temporada, “O agente secreto” conquistou mais de 50 prêmios.

No Oscar deste ano, “O agente secreto” concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. Moura acredita que o Brasil tem boas chances especialmente em uma delas.

“Eu estou com muita esperança de que ‘O agente secreto’, na categoria de Melhor Filme Internacional, tenha uma boa chance”, apostou.

Para o ator, o momento atual é significativo para o cinema nacional, especialmente após o reconhecimento de “Ainda estou aqui” em premiações internacionais, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025. “Acho que isso tem uma importância grande na geração de identidade, no entendimento do que é o Brasil, com sua complexidade, suas belezas e suas tragédias”, declarou.

