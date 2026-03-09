Oscar 2026: onde assistir aos 10 filmes indicados a Melhor Filme

A cerimônia do Oscar 2026 ocorrerá neste domingo (15/3), e a corrida para assistir aos filmes concorrentes antes da grande noite já começou. A lista deste ano está repleta de grandes títulos, com destaque para a produção brasileira "O agente secreto" e o terror "Pecadores", que quebrou recordes com 16 indicações.

A disputa pela estatueta mais cobiçada da noite mistura filmes que ainda estão nos cinemas com produções disponíveis no streaming. E para ajudar você a não perder nenhum detalhe, a reportagem preparou a lista completa mostrando onde encontrar cada um dos dez indicados.

Leia Mais

Confira onde assistir aos indicados:

O agente secreto: o filme brasileiro, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura (indicado a Melhor Ator), está em exibição em alguns cinemas do Brasil e foi disponibilizado na Netflix desde o último sábado (7/3).

Pecadores: liderando com um recorde histórico de 16 indicações, o filme é uma produção original da HBO Max e está disponível na plataforma.

F-1: o longa sobre Fórmula 1 com Brad Pitt está disponível na Apple TV+.

Frankenstein: a aclamada adaptação de Guillermo del Toro está disponível exclusivamente na Netflix.

Bugonia: o novo filme de Yorgos Lanthimos pode ser assistido nos cinemas ou por meio de aluguel ou compra por YouTube, Apple TV ou Prime Vídeo.

Hamnet: além das salas de cinema, o drama de época também está disponível para aluguel ou compra pelo YouTube, Apple TV ou Prime Vídeo.

Marty supreme: a cinebiografia está em exibição nos cinemas, com distribuição da A24.

Uma batalha após a outra: disponível no catálogo da HBO Max ou pelo Prime Video por aluguel ou compra.

Valor sentimental: o filme pode ser encontrado na plataforma MUBI, focada em cinema de arte, ou por meio de aluguel e compra no Prime Vídeo.

Sonhos de Trem: o filme está disponível pela Netflix.

A disponibilidade dos filmes pode mudar, e títulos que hoje estão exclusivamente em cinemas geralmente seguem uma janela de exibição de algumas semanas antes de entrarem no catálogo de serviços de streaming. A estratégia de lançamento varia conforme o estúdio responsável pela distribuição.

Por outro lado, produções originais de plataformas como Netflix e Apple TV+ costumam estrear diretamente em seus serviços, com exibições limitadas ou simultâneas nos cinemas, apenas para cumprir os requisitos de elegibilidade da premiação. Essa dinâmica mostra como o streaming transformou a maneira como o público consome cinema.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata