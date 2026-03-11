Imprensa internacional avalia chances de ‘O agente secreto’ no Oscar 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Faltando poucos dias para a cerimônia do Oscar 2026, marcada para este domingo (15/3), o cinema brasileiro aparece em posição de destaque nas previsões da imprensa especializada de Hollywood. O filme “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, surge como possível vencedor em algumas análises e como forte candidato em outras, um feito raro para uma produção nacional na corrida pela principal premiação do cinema mundial.

Entre os indicados a Melhor Filme, “O agente secreto” aparece nas previsões da imprensa, mas não lidera as apostas. Segundo a Variety, o favorito é “Pecadores”. Ainda assim, a publicação afirma que o filme brasileiro é o título que “deveria vencer”.

Já o The Hollywood Reporter coloca o longa brasileiro na 10ª posição entre os prováveis vencedores. Ou seja, “O agente secreto” em último lugar na lista, já que são 10 filmes indicados, com apenas 1% de chance.

O Los Angeles Times, por sua vez, aponta “Uma batalha após a outra” como o principal favorito ao prêmio máximo, mas afirma que “Pecadores” pode surpreender. O site não coloca o filme brasileiro possível vencedor.

Melhor Ator

Na categoria de Melhor Ator, Wagner Moura concorre por sua atuação em “O agente secreto” e surge como um nome relevante nas análises da imprensa internacional. A Variety projeta Michael B. Jordan, por “Pecadores”, como provável vencedor. Mesmo assim, o veículo afirma que Moura é quem deveria ganhar a estatueta.

No ranking do The Hollywood Reporter, o brasileiro aparece na 3ª posição nas previsões. À frente dele estão Michael B. Jordan (“Pecadores”) e Timothée Chalamet (“Marty Supreme”), respectivamente. O brasileiro tem 20% de chances de levar o prêmio, segundo o site, ficando à frente de Leonardo DiCaprio (“Uma batalha após a outra”) e Ethan Hawke (Blue Moon).

O Los Angeles Times também aponta Michael B. Jordan como vencedor, podendo ser surpreendido por Timothée Chalamet. O site sequer inclui Wagner Moura entre os nomes mais fortes da disputa.

Melhor Filme Internacional

É na categoria de Melhor Filme Internacional que “O agente secreto “aparece ainda mais competitivo. A Variety projeta “Valor sentimental”, da Noruega, como provável vencedor. A publicação destaca que o longa brasileiro não só tem grandes chances como deveria ser o ganhador, colocando-o entre os principais concorrentes.

Já o The Hollywood Reporter também aponta “Valor sentimental” como favorito e coloca “O agente secreto” em segundo lugar na projeção final.

O mesmo acontece em Los Angeles Times, que também coloca “Valor sentimental” como favorito. “O agente secreto” aparece em segundo lugar, com um alerta: “nunca subestime o Brasil”.

Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella Marlene Bergamo/Divulgação Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia David Prichard/Divulgação Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina" Europa Filmes/Divulgação Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido Juan Pablo Gutierrez/Netflix No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003 Netflix/Divulgação Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video O2 Filmes/Divulgação No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país Diamond Films/Divulgação Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho Voltar Próximo

Melhor Elenco

O filme brasileiro também aparece na disputa por Melhor Elenco, nova categoria introduzida na premiação. A Variety projeta “Pecadores” como vencedor, mas cita “O agente secreto” como um concorrente forte na corrida.

Nas projeções do The Hollywood Reporter, o longa aparece na última posição, atrás de “Pecadores”, “Uma batalha após a outra”, “Marty Supreme” e “Hamnet”. O Los Angeles Times elegeu “Pecadores” como o favorito, sequer colocando um adversário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia