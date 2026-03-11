Assine
VAI DAR BRASIL?

Imprensa internacional avalia chances de ‘O agente secreto’ no Oscar 2026

Longa brasileiro estrelado por Wagner Moura surge nas projeções da imprensa de Hollywood como favorito, especialmente na categoria Melhor Filme Internacional

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
11/03/2026 10:13 - atualizado em 11/03/2026 10:18

Wagner Moura em imagem do filme 'O agente secreto', de Kleber Mendonça Filho
Wagner Moura em imagem do filme 'O agente secreto', de Kleber Mendonça Filho crédito: Reprodução

Faltando poucos dias para a cerimônia do Oscar 2026, marcada para este domingo (15/3), o cinema brasileiro aparece em posição de destaque nas previsões da imprensa especializada de Hollywood. O filme “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, surge como possível vencedor em algumas análises e como forte candidato em outras, um feito raro para uma produção nacional na corrida pela principal premiação do cinema mundial.

Entre os indicados a Melhor Filme, “O agente secreto” aparece nas previsões da imprensa, mas não lidera as apostas. Segundo a Variety, o favorito é “Pecadores”. Ainda assim, a publicação afirma que o filme brasileiro é o título que “deveria vencer”.

Já o The Hollywood Reporter coloca o longa brasileiro na 10ª posição entre os prováveis vencedores. Ou seja,  “O agente secreto” em último lugar na lista, já que são 10 filmes indicados, com apenas 1% de chance.

O Los Angeles Times, por sua vez, aponta “Uma batalha após a outra” como o principal favorito ao prêmio máximo, mas afirma que “Pecadores” pode surpreender. O site não coloca o filme brasileiro possível vencedor. 

Melhor Ator

Na categoria de Melhor Ator, Wagner Moura concorre por sua atuação em “O agente secreto” e surge como um nome relevante nas análises da imprensa internacional. A Variety projeta Michael B. Jordan, por “Pecadores”, como provável vencedor. Mesmo assim, o veículo afirma que Moura é quem deveria ganhar a estatueta.

No ranking do The Hollywood Reporter, o brasileiro aparece na 3ª posição nas previsões. À frente dele estão Michael B. Jordan (“Pecadores”) e Timothée Chalamet (“Marty Supreme”), respectivamente. O brasileiro tem 20% de chances de levar o prêmio, segundo o site, ficando à frente de Leonardo DiCaprio (“Uma batalha após a outra”) e Ethan Hawke (Blue Moon).

O Los Angeles Times também aponta Michael B. Jordan como vencedor, podendo ser surpreendido por Timothée Chalamet. O site sequer inclui Wagner Moura entre os nomes mais fortes da disputa.

Melhor Filme Internacional

É na categoria de Melhor Filme Internacional que “O agente secreto “aparece ainda mais competitivo. A Variety projeta “Valor sentimental”, da Noruega, como provável vencedor. A publicação destaca que o longa brasileiro não só tem grandes chances como deveria ser o ganhador, colocando-o entre os principais concorrentes.

Já o The Hollywood Reporter também aponta “Valor sentimental” como favorito e coloca “O agente secreto” em segundo lugar na projeção final.

O mesmo acontece em Los Angeles Times, que também coloca “Valor sentimental” como favorito. “O agente secreto” aparece em segundo lugar, com um alerta: “nunca subestime o Brasil”. 

Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella -Marlene Bergamo/Divulgação
Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella Marlene Bergamo/Divulgação
Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia-David Prichard/Divulgação
Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia David Prichard/Divulgação
Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina"-Europa Filmes/Divulgação
Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina" Europa Filmes/Divulgação
Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido-Juan Pablo Gutierrez/Netflix
Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido Juan Pablo Gutierrez/Netflix
No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003-Netflix/Divulgação
No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003 Netflix/Divulgação
Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video -O2 Filmes/Divulgação
Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video O2 Filmes/Divulgação
No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país -Diamond Films/Divulgação
No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país Diamond Films/Divulgação
Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes -Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho
Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho

Melhor Elenco

O filme brasileiro também aparece na disputa por Melhor Elenco, nova categoria introduzida na premiação. A Variety projeta “Pecadores” como vencedor, mas cita “O agente secreto” como um concorrente forte na corrida.

Nas projeções do The Hollywood Reporter, o longa aparece na última posição, atrás de “Pecadores”, “Uma batalha após a outra”, “Marty Supreme” e “Hamnet”. O Los Angeles Times elegeu “Pecadores” como o favorito, sequer colocando um adversário. 

