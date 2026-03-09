Grammy e Oscar: qual a diferença entre os maiores prêmios do entretenimento

O Grammy Awards e o Oscar representam as maiores premiações na indústria do entretenimento, mas qual a real diferença entre eles? Embora ambos consagrem grandes talentos, eles celebram formas de arte distintas, com processos de votação e critérios de avaliação completamente diferentes.

O Grammy, entregue pela Recording Academy, é exclusivamente dedicado à indústria musical, e suas 95 categorias abrangem desde gravação e álbum do ano até composições específicas de gêneros como pop, rock, rap e clássico.

Já o Oscar, concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, é o prêmio máximo do cinema. Ele avalia filmes em categorias como melhor filme, direção, roteiro, atuação e diversos aspectos técnicos, como fotografia, figurino e edição de som.

Quem vota em cada premiação?

No Grammy, os vencedores são escolhidos por milhares de membros profissionais da indústria fonográfica, incluindo artistas, compositores, produtores e engenheiros de som. A premissa é que os prêmios sejam concedidos por especialistas que entendem profundamente o ofício.

No Oscar, o processo é semelhante, mas focado no universo cinematográfico. Inicialmente, atores votam em categorias de atuação, diretores escolhem o melhor diretor, e assim por diante, mas todos os membros da Academia podem votar na categoria principal de melhor filme, a mais cobiçada da noite. Depois da lista final dos indicados, todos os membros tem oportunidade de votar em todas as categorias.

Qual é considerado mais importante?

Cada prêmio ocupa o posto de maior prestígio em sua respectiva área. Ganhar um Grammy é o auge da carreira para um músico, assim como levar uma estatueta do Oscar é a consagração máxima para um profissional do cinema.

A prova disso é o seleto grupo de artistas que alcançaram o status "EGOT", sigla para quem venceu os quatro principais prêmios do entretenimento americano: Emmy (televisão), Grammy (música), Oscar (cinema) e Tony (teatro). Apenas 22 pessoas na história conquistaram os quatro troféus em categorias competitivas, como por exemplo a Viola Davis, o que demonstra que cada prêmio tem um peso único e incomparável em seu segmento.

