“Uma Batalha Após a Outra” rende novo prêmio a Sean Penn

    O reconhecimento ao ator impulsionou o longa, que também concorria em outras frentes importantes. Leonardo DiCaprio e Teyana Taylor estão ao seu lado no filme. Sean também venceu o Bafta recentemente.

     Foto: Divulgação
    Enquanto isso, “Pecadores” saiu com dois prêmios, incluindo Direção para Ryan Coogler. Entre os intérpretes, Timothée Chalamet venceu como Melhor Ator por “Marty Supreme” e Jessie Buckley foi eleita Melhor Atriz por “Hamnet”.

     Foto: Reprodução de vídeo do X @DEADLINE
    Sean Penn, aliás, é o produtor executivo de “Manas”, primeiro longa de ficção da diretora brasileira Marianna Brennand. Penn conheceu Brennand em Cannes, em 2024, quando ela ganhou o prêmio Women in Motion Emerging Talent Award.

     Foto: wikimedia commons Harald Krichel
    Com a iniciativa, Sean Penn volta a chamar atenção para seu lado atuante na defesa de causas importantes. Fora das telas, é conhecido por seu ativismo político e humanitário, sempre guiado por uma personalidade intensa, engajada e muitas vezes controversa.

     Foto: Divulgação
    Sean Justin Penn nasceu em 17 de agosto de 1960, em Santa Monica, Califórnia. Ele tem uma trajetória marcada por atuações intensas. Deu vida a personagens complexos e emocionalmente profundos, tornando-se um ícone do cinema contemporâneo.

     Foto: wikimedia commons Harald Krichel
    Ele é ator, produtor, diretor de cinema e roteirista. Filho do diretor Leo Penn e da atriz Eileen Ryan, cresceu em um ambiente artístico. Seu irmão, Michael Penn, era músico.

     Foto: wikimedia commons Georges Biard
    Sean Penn iniciou sua carreira como ator na televisão, aparecendo em séries como “Os Prisioneiros” (1974–1983) e “Barnaby Jones, O Detetive” (1973–1980).

     Foto: reprodução Berbaby Jones, O Detetive
    Depois de pequenos papéis em filmes para a TV, Sean Penn só surgiu nos cinemas em 1981, com o drama militar “Toque de Recolher”.

     Foto: reprodução
    Em 1982, Sean Penn protagonizou seu primeiro filme, a comédia “Picardias Estudantis”. A trama aborda as aventuras de um grupo de estudantes do ensino médio do sul da Califórnia.

     Foto: reprodução
    Depois disso, Penn foi protagonista em vários filmes nos anos 1980, como “Juventude em Fúria” (1983), “Adeus à Inocência” (1984) e o drama policial “Caminhos Violentos” (1986).

     Foto: reprodução Caminhos Violentos
    Em 1996, o ator recebeu sua primeira indicação ao Oscar pelo atuação em “Os Últimos Passos de um Homem” (1995), dirigido por Tim Robbins.

     Foto: reprodução Os Últimos Passos de um Homem
    Ele ainda voltaria a ser indicado em outras duas oportunidades, por “Poucas e Boas” (1999) e “Uma Lição de Amor” (2001).

     Foto: reprodução poucas e Boas
    Em 2003, Penn protagonizou o longa “Sobre Meninos e Lobos”, dirigido pelo Clint Eastwood, e faturou sua primeira estatueta do Oscar na categoria de Melhor Ator.

     Foto: reprodução Sobre Meninos e Lobos
    O segundo Oscar de Melhor Ator de Penn veio em “Milk: A Voz da Igualdade”. O filme conta a história de Harvey Milk, ativista americano que lutou pelos direitos dos gays e se tornou a primeira autoridade eleita a se assumir nessa condição na Califórnia.

     Foto: Reprodução/Universal Studios / Reprodução
    Outros exemplos de filmes marcantes na carreira de Sean Penn são “21 Gramas” (2003), “Árvore da Vida” (2011) e “A Vida Secreta de Walter Mitty” (2013).

     Foto: reprodução A Vida Secreta de Walter Mitty
    Além de sua atuação, Penn também se aventurou na direção, estando à frente de filmes como “A Promessa” (2001) e “Na Natureza Selvagem” (2007).

     Foto: divulgação
    Sean Penn foi casado com a cantora Madonna. O relacionamento entre o ator e a Rainha do Pop foi conturbado, com rumores de maus tratos e agressões por parte de Penn.

     Foto: reprodução instagram
    Depois de se separar de Madonna, Sean Penn foi casado com a atriz Robin Wright, entre 1996 e 2010. Eles tiveram dois filhos juntos.

     Foto: flickr Attit Patel
