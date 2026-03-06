Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Oscar 2026: Ilustrações representam os dez indicados a melhor filme

Na arte criada por Gibbs, o personagem interpretado por Wagner Moura aparece falando em um orelhão

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
06/03/2026 15:00 - atualizado em 06/03/2026 15:02

compartilhe

SIGA
x
Ilustrações do Oscar 2026
Ilustrações do Oscar 2026 crédito: Olly Gibbs

O designer britânico Olly Gibbs divulgou nesta sexta-feira (6/3) as ilustrações que representam os dez títulos indicados ao Oscar de Melhor Filme. Entre as representações, está a de “O agente secreto”, representante brasileiro na categoria e nos prêmios de Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (com Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sonho de trem-Olly Gibbs
Sonho de trem Olly Gibbs
Frankstein-Olly Gibbs
Frankstein Olly Gibbs
Hamnet-Olly Gibbs
Hamnet Olly Gibbs
Bugônia-Olly Gibbs
Bugônia Olly Gibbs
Pecadores-Olly Gibbs
Pecadores Olly Gibbs
F1-Olly Gibbs
F1 Olly Gibbs
Valor sentimental-Olly Gibbs
Valor sentimental Olly Gibbs
O agente secreto-Olly Gibbs
O agente secreto Olly Gibbs
Uma batalha após a outra-Olly Gibbs
Uma batalha após a outra Olly Gibbs
Marty Supreme-Olly Gibbs
Marty Supreme Olly Gibbs
Ilustrações do Oscar 2026-Olly Gibbs
Ilustrações do Oscar 2026 Olly Gibbs

No projeto anual, cada um dos filmes indicados a Melhor Filme ganha interpretação visual própria. O elemento central das artes é sempre a tradicional estatueta dourada do Oscar, que aparece caracterizada com figurinos e objetos ligados às produções indicadas.

Leia Mais

“Desde 2014, trabalho em um projeto pessoal de ilustrar todos os indicados a Melhor Filme do Oscar do ano seguinte. Cada um é retratado pela estátua dourada usando um figurino e elementos da história”, explicou o artista ao apresentar as imagens da edição deste ano.

Dentre as ilustrações da 98ª edição do prêmio, uma delas faz referência ao filme brasileiro “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura.

Na arte criada por Gibbs, o personagem interpretado por Moura aparece falando em um orelhão. A ilustração também traz referências visuais ao universo do filme, como um tubarão, uma perna cabeluda e um gravador, detalhes que fazem parte da narrativa.

A ideia de substituir a estatueta por objetos e elementos simbólicos de cada produção é justamente a marca registrada da série criada pelo ilustrador.

Nas artes de 2026, Gibbs também revelou uma curiosidade: pela primeira vez, ele aparece em uma das ilustrações. Isso acontece na arte dedicada ao filme “Bugonia”, dirigido por Yorgos Lanthimos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Baseado em Londres, Gibbs é um premiado designer, ilustrador e diretor de arte conhecido por trabalhos na indústria de cinema e televisão, incluindo passagens pela Empire Magazine. Além das ilustrações relacionadas ao Oscar, ele ficou famoso por projetos virais, como a série em que utiliza aplicativos para dar sorrisos a retratos clássicos de museus.

Tópicos relacionados:

cinema kleber-mendonca-filho o-agente-secreto wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay