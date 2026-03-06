Oscar 2026: Ilustrações representam os dez indicados a melhor filme

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O designer britânico Olly Gibbs divulgou nesta sexta-feira (6/3) as ilustrações que representam os dez títulos indicados ao Oscar de Melhor Filme. Entre as representações, está a de “O agente secreto”, representante brasileiro na categoria e nos prêmios de Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (com Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco.

No projeto anual, cada um dos filmes indicados a Melhor Filme ganha interpretação visual própria. O elemento central das artes é sempre a tradicional estatueta dourada do Oscar, que aparece caracterizada com figurinos e objetos ligados às produções indicadas.

“Desde 2014, trabalho em um projeto pessoal de ilustrar todos os indicados a Melhor Filme do Oscar do ano seguinte. Cada um é retratado pela estátua dourada usando um figurino e elementos da história”, explicou o artista ao apresentar as imagens da edição deste ano.

Dentre as ilustrações da 98ª edição do prêmio, uma delas faz referência ao filme brasileiro “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura.

Na arte criada por Gibbs, o personagem interpretado por Moura aparece falando em um orelhão. A ilustração também traz referências visuais ao universo do filme, como um tubarão, uma perna cabeluda e um gravador, detalhes que fazem parte da narrativa.

A ideia de substituir a estatueta por objetos e elementos simbólicos de cada produção é justamente a marca registrada da série criada pelo ilustrador.

Nas artes de 2026, Gibbs também revelou uma curiosidade: pela primeira vez, ele aparece em uma das ilustrações. Isso acontece na arte dedicada ao filme “Bugonia”, dirigido por Yorgos Lanthimos.

Baseado em Londres, Gibbs é um premiado designer, ilustrador e diretor de arte conhecido por trabalhos na indústria de cinema e televisão, incluindo passagens pela Empire Magazine. Além das ilustrações relacionadas ao Oscar, ele ficou famoso por projetos virais, como a série em que utiliza aplicativos para dar sorrisos a retratos clássicos de museus.