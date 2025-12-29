A evolução de Leonardo DiCaprio: de galã de Titanic a ator premiado

O clássico “Titanic” continua a despertar o interesse do público por Leonardo DiCaprio, mas o ator que hoje vemos é muito diferente do jovem Jack Dawson.

Longe de se prender ao sucesso que o transformou em um ídolo global nos anos 90, DiCaprio usou a fama inicial como um impulso para construir sua carreira, que atualmente é uma das mais respeitadas de Hollywood.

Após o fenômeno do filme de James Cameron, o caminho mais fácil seria aceitar papéis semelhantes, explorando a imagem de galã romântico. No entanto, o ator passou a escolher personagens complexos, em uma tentativa de provar sua versatilidade na atuação.

Parcerias que definiram uma carreira

A virada definitiva em sua trajetória começou com as colaborações com o diretor Martin Scorsese. Filmes como “Gangues de Nova York”, “O Aviador”, “Os Infiltrados” e “O Lobo de Wall Street” o colocaram em um novo patamar.

A parceria, que se estendeu por mais de duas décadas, inclui também o aclamado “Assassinos da Lua das Flores” (2023), e foi fundamental para consolidá-lo como um ator capaz de entregar performances intensas.

Essa busca por desafios o levou a trabalhar com outros grandes nomes do cinema. Com Quentin Tarantino, estrelou “Django Livre” e “Era uma Vez em... Hollywood”. Já sob a direção de Alejandro G. Iñárritu, DiCaprio enfrentou condições extremas de filmagem para dar vida ao seu papel em “O Regresso”.

O esforço foi finalmente recompensado em 2016, quando ele ganhou seu primeiro Oscar de Melhor Ator por sua atuação em “O Regresso”. A aguardada estatueta, que veio após cinco indicações, encerrou anos de expectativa e confirmou sua transformação de ídolo adolescente em um dos atores mais aclamados de sua geração.

Fora das telas, DiCaprio também se reinventou, tornando-se uma das vozes mais ativas na luta contra as mudanças climáticas. Sua fundação, criada em 1998, já doou milhões para causas ambientais e ele usa sua plataforma para conscientizar o público globalmente. Em reconhecimento ao seu ativismo, foi nomeado Mensageiro da Paz pela Organização das Nações Unidas (ONU), com foco especial nas questões climáticas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

