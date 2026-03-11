Assine
TORCIDA BRASILEIRA

Lázaro Ramos sobre ida ao Oscar: ‘Medo de pagar mico’

Vilão da nova novela das seis vai acompanhar amigo Wagner Moura, que concorre ao prêmio de Melhor Ator

Maria Dulce Miranda
11/03/2026 11:29 - atualizado em 11/03/2026 11:36

Lázaro Ramos deve viajar até os Estados Unidos para acompanhar o amigo Wagner Moura
Lázaro Ramos deve viajar até os Estados Unidos para acompanhar o amigo Wagner Moura crédito: Instagram / Reprodução

Lázaro Ramos vai acompanhar de perto a cerimônia de premiação do Oscar 2026, no domingo (15/3). O ator pretende viajar aos Estados Unidos neste fim de semana para prestigiar o amigo Wagner Moura, indicado a Melhor Ator pelo filme “O agente secreto”, que concorre ainda nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

@olazaroramosmesmo

O que fazer se eu conseguir ir pro Oscar com Waguinho, amores?  Timotheé Chalamet que se prepare rsrsrs

som original - Lázaro Ramos

Para conseguir estar presente na cerimônia, o ator pediu à TV Globo uma reorganização em sua agenda de gravações da próxima novela das seis, “A nobreza do amor”, que estreia na segunda-feira. Essa será a primeira vez em que Lázaro interpretará um vilão na telinha.

“Apesar de eu ter trabalho aqui a fazer, quero muito ir e sinto que vão me liberar. Nem sei o que será de mim. Estou com medo de pagar mico (risos)”, brincou o ator em entrevista ao Extra. 

Ao falar da indicação de Wagner Moura, Lázaro relembra com humor o elenco do filme “Saneamento básico, o filme” (2007), dirigido por Jorge Furtado. Além dele e de Moura, o longa contou com Camila Pitanga e Fernanda Torres, que foi indicada ao Oscar em 2025 por “Ainda estou aqui”.

“A lista dos indicados ao Oscar é assim: Fernanda, Wagner, ano que vem será a Camila, e eu em 2028. Isso já está marcado”, comentou. Para Lázaro, o bom momento do cinema brasileiro no exterior está ligado à autenticidade das histórias contadas nas produções recentes.

“A gente está na moda por estar fazendo filmes que falam do nosso Brasilzão, mostrando nossas paisagens e contando histórias que estão no nosso coração. A gente está ganhando o mundo porque está sendo a gente mesmo”, afirmou.

Mesmo sem confirmar oficialmente se conseguirá ir à cerimônia, Lázaro também entrou no clima da premiação nas redes sociais. Em um vídeo publicado no TikTok, o ator sugeriu uma enquete para que os fãs escolham o que ele deveria fazer caso compareça ao evento.

Entre as opções, ele brincou que poderia cumprimentar Michael B. Jordan, também indicado a Melhor Ator. “Michael! Lembra de mim? Sou eu, Lazinho!”, brincou. Outra sugestão foi dançar balé e cantar ópera para Timothée Chalamet, indicado pelo filme “Marty Supreme”.

Lázaro fez referência à polêmica recente envolvendo Chalamet, que afirmou em uma entrevista que "ninguém se importa" com balé e ópera. Ele também está indicado a Melhor Ator, por seu papel em “Marty Supreme”.

Estado de Minas

