Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Oscar 2026: ‘Ganhando ou não, a gente vai comemorar’, diz Kleber Mendonça

Diretor de ‘O agente secreto’ postou vídeo nesta quarta (11/3) ao desembarcar em Los Angeles para cerimônia neste domingo (15/3). Ele agradeceu apoio ao filme

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/03/2026 17:25 - atualizado em 11/03/2026 17:37

compartilhe

SIGA
x
Imagem do set de filmagem de 'O agente secreto'. No centro, de óculos e fone de ouvido, Kleber Mendonça Filho aponta alguma coisa para Wagner Moura, a seu lado, de camisa branca
Kleber Mendonça Filho dirige Wagner Moura em 'O agente secreto' crédito: Victor Jucá/Divulgação

O cineasta Kleber Mendonça Filho postou hoje (11/3) em sua conta no Instagram vídeo falando sobre a reta final da campanha do Oscar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Alô, bom dia. Acabando de chegar em Los Angeles, cabelo maluco, 12 horas de voo, mas eu vou começar a postar uns vídeos curtos para agradecer todos esses meses de apoio a ‘O agente secreto’ e tanta gente em tantos lugares, principalmente no Brasil.”

Leia Mais

Uma comitiva de 30 pessoas participará da cerimônia neste domingo (15/3) no Dolby Theatre, em Los Angeles. Mendonça Filho falou que viu “fãs do filme” comentando que a razão do grande da comitiva é que o filme vai ganhar muitos prêmios.

“Eu queria dizer que a gente não tem informação nenhuma e o motivo de 30 pessoas estarem aqui é que a gente vem trabalhando há anos n‘O agente secreto’. E como aconteceu também no Festival de Cannes, esse é um momento muito importante para todo mundo que trabalhou tanto no filme.”

O diretor também se lembrou que o filme envolveu em torno de 1,3 mil a 1,5 mil profissionais de cinema “em vários países, principalmente no Brasil”.

“Mas o fato da gente estar agora nesse final de semana em Los Angeles em torno das quatro indicações ao Oscar de ‘O agente secreto’ é muito simbólico e muito especial para um grupo de pessoas que vêm trabalhando há muitos e muitos anos nesse filme. Então, só para deixar claro: não temos nenhuma informação especial sobre isso.”

 

O cineasta também ratificou que “ganhando ou não ganhando, a gente vai estar celebrando, a gente vai estar comemorando. E eu acho que esse é um grande momento para todos nós e meio que encerra um processo de ‘O agente secreto’. São nove, 10 meses viajando com o filme, começando no Festival de Cannes.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele encerra o vídeo falando que já tem “uma pilha de livros para começar a ler em abril”. Acrescentou que está pensando no próximo filme.

Tópicos relacionados:

aqui cinem cinema filme kleber-mendonca-filho o-agente-secreto oscar wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay