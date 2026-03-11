Oscar 2026: ‘Ganhando ou não, a gente vai comemorar’, diz Kleber Mendonça

O cineasta Kleber Mendonça Filho postou hoje (11/3) em sua conta no Instagram vídeo falando sobre a reta final da campanha do Oscar.

"Alô, bom dia. Acabando de chegar em Los Angeles, cabelo maluco, 12 horas de voo, mas eu vou começar a postar uns vídeos curtos para agradecer todos esses meses de apoio a ‘O agente secreto’ e tanta gente em tantos lugares, principalmente no Brasil.”

Uma comitiva de 30 pessoas participará da cerimônia neste domingo (15/3) no Dolby Theatre, em Los Angeles. Mendonça Filho falou que viu “fãs do filme” comentando que a razão do grande da comitiva é que o filme vai ganhar muitos prêmios.

“Eu queria dizer que a gente não tem informação nenhuma e o motivo de 30 pessoas estarem aqui é que a gente vem trabalhando há anos n‘O agente secreto’. E como aconteceu também no Festival de Cannes, esse é um momento muito importante para todo mundo que trabalhou tanto no filme.”

O diretor também se lembrou que o filme envolveu em torno de 1,3 mil a 1,5 mil profissionais de cinema “em vários países, principalmente no Brasil”.

“Mas o fato da gente estar agora nesse final de semana em Los Angeles em torno das quatro indicações ao Oscar de ‘O agente secreto’ é muito simbólico e muito especial para um grupo de pessoas que vêm trabalhando há muitos e muitos anos nesse filme. Então, só para deixar claro: não temos nenhuma informação especial sobre isso.”

O cineasta também ratificou que “ganhando ou não ganhando, a gente vai estar celebrando, a gente vai estar comemorando. E eu acho que esse é um grande momento para todos nós e meio que encerra um processo de ‘O agente secreto’. São nove, 10 meses viajando com o filme, começando no Festival de Cannes.”

Ele encerra o vídeo falando que já tem “uma pilha de livros para começar a ler em abril”. Acrescentou que está pensando no próximo filme.