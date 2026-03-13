Oscar 2026: Apenas três mulheres venceram Melhor Direção em quase um século

A categoria de melhor direção do Oscar é uma das mais prestigiadas do cinema, mas também uma das que mais reflete a desigualdade de gênero na indústria. Em suas 98 edições, apenas nove mulheres foram indicadas ao prêmio, e somente três delas saíram vitoriosas.

A cerimônia do Oscar ocorrerá neste domingo (15/3), e Chloé Zhao concorre a melhor direção por seu trabalho aclamado em “Hamnet”, um filme sobre Agnes, esposa de William Shakespeare, e a história que antecedeu a obra-prima Hamlet. Zhao foi uma das três únicas diretoras consagradas com o prêmio de melhor direção no Oscar, em 2021.

As diretoras que fizeram história

Kathryn Bigelow por 'Guerra ao Terror' (2010)

Em 2010, na 82ª edição da premiação, Kathryn Bigelow se tornou a primeira mulher a vencer o prêmio de melhor direção no Oscar por seu trabalho no intenso drama de guerra “Guerra ao Terror” (The Hurt Locker). Naquele ano, ela superou seu ex-marido, James Cameron, que concorria com o blockbuster 'Avatar'.

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Chloé Zhao por 'Nomadland' (2021)

Mais de uma década depois, Chloé Zhao se tornou a segunda mulher, e a primeira mulher não-branca, a receber a estatueta pelo sensível “Nomadland”, que também levou o prêmio de Melhor Filme. Zhao fez história novamente ao receber sua segunda indicação na categoria em 2026, sendo a única mulher indicada da categoria.

Jane Campion por 'Ataque dos Cães' (2022)

A neozelandesa Jane Campion completou o trio de vencedoras em 2022 com o faroeste psicológico “Ataque dos cães” ('The Power of the Dog'). Campion já era uma figura histórica na premiação, tendo sido a primeira mulher a ser indicada duas vezes na categoria, a primeira vez foi em 1994, por 'O Piano'.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria