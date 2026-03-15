Wagner Moura e Lázaro Ramos se encontram antes do Oscar
Indicado ao Oscar, Wagner Moura se encontrou com Lázaro Ramos em Los Angeles; cerimônia acontece neste domingo (15/3)
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Rádio Tupi
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Wagner Moura e Lázaro Ramos se encontraram em Los Angeles nesse sábado (14/3), véspera da cerimônia do Oscar 2026. O ator baiano havia anunciado em entrevistas que convidou o amigo para acompanhá-lo na premiação, onde concorre a Melhor Ator pelo filme ‘O agente secreto’. A cerimônia acontece na noite deste domingo (15/3).
Nos registros do encontro, os dois se abraçam longamente. Ramos garantiu estar em boa forma apesar da viagem: disse que não estava sentindo jet lag porque "bebeu horrores".
Lázaro Ramos se encontra com Wagner Moura em Los Angeles! Ele viajou para apoiar o amigo de mais de 30 anos no #Oscars! Lindos!
Isadora Ruppert pic.twitter.com/R7yFfUZ7UM— Hugo Gloss (@HugoGloss) March 14, 2026
'O agente secreto' chega ao Oscar com quatro indicações
O filme de Kleber Mendonça Filho disputa quatro categorias na cerimônia deste domingo: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco.
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A produção já havia saído vitoriosa do Festival de Cannes deste ano, onde conquistou quatro prêmios. Mendonça Filho levou o troféu de Melhor Direção, e Moura foi eleito Melhor Ator. O longa ainda recebeu a Premiação de Cinema de Arte e o prêmio da crítica da Fipresci, além do Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa e de Melhor Atuação em Filme de Drama (para Moura).