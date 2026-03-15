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OSCAR 2026

Wagner Moura e Lázaro Ramos se encontram antes do Oscar

Indicado ao Oscar, Wagner Moura se encontrou com Lázaro Ramos em Los Angeles; cerimônia acontece neste domingo (15/3)

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
15/03/2026 15:19 - atualizado em 15/03/2026 15:20

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Wagner Moura e Lázaro Ramos se reencontram em LA antes do Oscar 2026
Lázaro Ramos e Wagner Moura, na véspera da premiação do Oscar crédito: Tupi

Rádio Tupi

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Wagner Moura e Lázaro Ramos se encontraram em Los Angeles nesse sábado (14/3), véspera da cerimônia do Oscar 2026. O ator baiano havia anunciado em entrevistas que convidou o amigo para acompanhá-lo na premiação, onde concorre a Melhor Ator pelo filme ‘O agente secreto’. A cerimônia acontece na noite deste domingo (15/3).

Nos registros do encontro, os dois se abraçam longamente. Ramos garantiu estar em boa forma apesar da viagem: disse que não estava sentindo jet lag porque "bebeu horrores".

'O agente secreto' chega ao Oscar com quatro indicações

O filme de Kleber Mendonça Filho disputa quatro categorias na cerimônia deste domingo: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco.

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A produção já havia saído vitoriosa do Festival de Cannes deste ano, onde conquistou quatro prêmios. Mendonça Filho levou o troféu de Melhor Direção, e Moura foi eleito Melhor Ator. O longa ainda recebeu a Premiação de Cinema de Arte e o prêmio da crítica da Fipresci, além do Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa e de Melhor Atuação em Filme de Drama (para Moura).

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