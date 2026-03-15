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OSCAR 2026

Bom humor: Lázaro Ramos conta situação curiosa na imigração ao ir para o Oscar

Ator relatou em stories como foi abordado por agente nos Estados Unidos e divertiu seguidores com a resposta

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Jéssica Andrade - Correio Braziliense
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Jéssica Andrade - Correio Braziliense
Repórter
15/03/2026 12:38

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Lázaro Ramos (47 anos) Ator e escritor
Lázaro Ramos (47 anos) Ator e escritor crédito: Divulgação

O ator Lázaro Ramos divertiu seguidores ao contar, nas redes sociais, um episódio curioso que viveu ao chegar aos Estados Unidos para acompanhar a cerimônia do Oscar. Em um vídeo publicado nos stories, o artista relatou como foi a conversa com um agente de imigração no aeroporto.

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Segundo Lázaro, o funcionário perguntou quantos dias ele ficaria no país. Ao responder que seriam apenas dois, o agente quis saber o motivo da viagem. “Ele falou: ‘Dois, somente? O que você veio fazer aqui?’”, contou o ator. A resposta foi direta: “Eu vim para o Oscar”.

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O agente então teria pausado a entrevista e feito outra pergunta: “Você faz o quê?”. Lázaro respondeu que era ator e que participaria do evento. “Ele falou: ‘Você vai para o Oscar?’ Eu disse: ‘Vou’. Aí ele respondeu: ‘Good for you’ [Que bom para você]. Passei rapidinho”, relatou o artista, aos risos.

Lázaro está em Los Angeles para acompanhar a premiação ao lado do amigo Wagner Moura, indicado ao prêmio de Melhor Ator pelo filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa brasileiro concorre ainda em outras categorias da premiação.

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Nas redes sociais, o ator tem compartilhado momentos da viagem e do reencontro com Moura na cidade, às vésperas da cerimônia do Oscar.

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