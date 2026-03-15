Oscar 2026: confira horário e ordem das premiações

A 98ª edição do Oscar acontece em Los Angeles (EUA), neste domingo (15/3), a partir das 20h (horário de Brasília). O Brasil concorre em cinco categorias, sendo quatro com "O agente secreto": Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco (Gabriel Domingues). Além disso, Adolpho Veloso está na briga pelo prêmio de Melhor Fotografia com o longa-metragem "Sonhos de trem". Confira abaixo a ordem de entrega das estatuetas.

Considerada a mais importante premiação do cinema mundial, o Oscar pode conceder uma honraria ao Brasil pelo segundo ano consecutivo. Em 2025, o país faturou a estatueta de Melhor Filme Internacional com "Ainda estou aqui". A última categoria, a de Melhor Filme, deve ser anunciada por volta de meia-noite.

Embora a Academia não divulgue os horários das premiações, há uma previsão de que o prêmio de Melhor Direção de Elenco seja anunciado por volta das 21h; o de Fotografia, em torno das 22h30; e Melhor Filme Internacional antes das 23h. Depois desse horário, o de Melhor Ator deve ser revelado.

No Brasil, a transmissão será feita pelo canal fechado TNT e pelas plataformas de streaming HBO Max e Globoplay. Na TV aberta, a Globo fará a cobertura após o "Fantástico".

Confira a ordem do anúncio dos vencedores

Melhor Atriz Coadjuvante

Melhor Animação

Melhor Curta Animado

Melhor Figurino

Melhor Maquiagem e Penteado

Melhor Direção de Elenco (Brasil na disputa)

Melhor Curta-Metragem

Melhor Ator Coadjuvante

Melhor Roteiro Adaptado

Melhor Roteiro Original

Melhor Design de Produção

Melhores Efeitos Visuais

Melhor Curta Documentário

Melhor Documentário

Melhor Trilha Sonora

Melhor Som

Melhor Montagem

Melhor Fotografia (Brasil na disputa)

Melhor Filme Internacional (Brasil na disputa)

Melhor Canção Original

Melhor Ator (Brasil na disputa)

Melhor Atriz

Melhor Direção

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Melhor Filme (Brasil na disputa)