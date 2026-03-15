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OSCAR 2026

Lula na torcida por 'O agente secreto': 'Potência da cultura brasileira'

Em suas redes sociais, Lula diz que o Brasil é o 'país do cinema' e que o mundo 'volta os olhos para a força do audiovisual nacional'

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
15/03/2026 16:34 - atualizado em 15/03/2026 16:39

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Longa estrelado por Wagner Moura pode romper com tradição de quase 40 anos do Oscar
'O agente secreto' concorre em quatro categorias na noite deste domingo (15/3) crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou na torcida pelo longa-metragem brasileiro "O agente secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e que disputa quatro categorias no Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco (Gabriel Domingues). Os vencedores serão conhecidos neste domingo (15/3).

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Em suas redes sociais, ao som de "País tropical", canção de Jorge Ben Jor, Lula fez uma publicação com uma série de filmes brasileiros indicados ao Oscar e a outros festivais internacionais que "são motivo de orgulho", incluindo a primeira produção cinematográfica do país a ganhar a estatueta de Melhor Filme Internacional, "Ainda estou aqui". 

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O presidente disse ainda que o Brasil é o "país do cinema". "Hoje, dia de premiação do Oscar, o mundo volta os olhos para a força do nosso audiovisual. É o reconhecimento da potência da cultura brasileira. E o Brasil mostra, mais uma vez, que tem talento de sobra para brilhar nas telas do mundo", afirmou na legenda.

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