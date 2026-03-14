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Oscar 2026

Saiba onde ver o Oscar pela TV ou num telão junto com a torcida

Diversos locais em Belo Horizonte transmitem neste domingo (15/3) a cerimônia em que o Brasil pode garantir seu ‘bicampeonato’ com ‘O agente secreto’ 

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Giovana Souza*
Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
14/03/2026 02:00

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Com gravata preta, camisa amarela e paletó em tom pastel, Wagner Moura sorri, na chegada ao  Spirit Awards, em Los Angeles
Indicado a Melhor Ator, Wagner Moura apresentará uma das 24 categorias que serão premiadas pela Academia crédito: Matt Winkelmeyer / Getty Images via AFP

A 98ª cerimônia do Oscar começa às 20h deste domingo (15/3), no horário de Brasília, no Dolby Theatre, em Los Angeles, com transmissão para mais de 200 países. No Brasil, a premiação será transmitida pelo streaming HBO Max e pelo canal TNT, a partir das 18h30, com o desfile dos artistas pelo tapete vermelho. A TV Globo exibirá o Oscar somente a partir das 21h, após o “Fantástico”.

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Serão entregues as estatuetas para os vencedores das 24 categorias, em que cinco indicados competem, com exceção de Melhor Filme, disputada por 10 concorrentes, entre eles o brasileiro “O agente secreto”.

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Vinte e sete artistas, entre eles o ator Wagner Moura, irão apresentar os vencedores. Além do brasileiro, indicado a Melhor Ator, outros concorrentes subirão ao palco como apresentadores, entre ele Chase Infiniti (“Uma batalha após a outra”), Delroy Lindo (“Pecadores”) e Rose Byrne (“Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”).

Os vencedores das quatro categorias de atuação de 2025 – Adrien Brody (Melhor Ator), Kieran Culkin (Melhor Ator Coadjuvante), Mikey Madison (Melhor Atriz) e Zoe Saldaña (Melhor Atriz Coadjuvante) – retornam ao Dolby Theatre para apresentar prêmios.

K-pop

Entre os números musicais da cerimônia, haverá momentos dedicados a “Pecadores” e “Guerreiras do k-pop”. O segmento relacionado à animação da Netflix começa com uma coreografia ao som de instrumentais tradicionais coreanos e segue com a apresentação de “Golden”, indicada ao Oscar de Melhor Canção Original. A música será interpretada por Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami, vozes cantadas do grupo fictício Huntr/x.

Já Miles Caton, que interpreta Sammie em “Pecadores”, apresentará “I lied to you”, também indicada ao Oscar de Melhor Canção Original, ao lado de Raphael Saadiq. Para recriar a atmosfera da cena na qual a música é executada — quando espíritos musicais de diferentes épocas e territórios aparecem — a dupla será acompanhada por um grande grupo de artistas. Entre eles estão Buddy Guy, Jayme Lawson e Li Jun Li, que interpretam, respectivamente, a versão mais velha de Sammie, Pearline e Grace Chow.

In memoriam

Durante a cerimônia, haverá ainda o segmento In Memoriam, que homenageia artistas do cinema mortos no último ano. Um tributo especial será dedicado ao diretor Rob Reiner, assassinado em dezembro de 2025.

Segundo a revista “Variety”, Billy Crystal e Meg Ryan, protagonistas de “Harry e Sally – Feitos um para o outro” (1989), clássico do cineasta, subirão ao palco ao lado de outros artistas que trabalharam com Reiner.

Torcer junto

Em BH, o Oscar será transmitido no Viaduto Santa Tereza (o esquenta começa às 17h, com samba); nas duas unidades do bar Mi Corazón (Rua Sapucaí, 511, Floresta, e Rua Antônio de Albuquerque, 798, Savassi, abrindo às 16h); no Cannibals (Avenida Carandaí, 761, Santa Efigênia); e noTizé (Rua Curitiba, 2.205, Lourdes; quem acertar as quatro principais categorias no bolão ganha R$ 200 em consumação).

No UNA Cine Belas Artes e no Quinteiro, os lugares estão esgotados.


OSCAR 2026

• Neste domingo (15/3), a partir das 20h. Transmissão no streaming HBO Max e no canal TNT, a partir das 18h30, com o tapete vermelho. Na TV Globo e no Globoplay, a partir das 21h.

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes

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