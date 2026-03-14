Mercado de apostas coloca suas fichas em ‘Uma batalha após a outra’

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



Seja qual for o resultado da 98ª edição do Oscar, neste domingo (15/3), os executivos da Warner Bros. devem sair satisfeitos. Os dois filmes que dominam a disputa pertencem ao estúdio, “Pecadores”, de Ryan Coogler, e “Uma batalha após a outra”, de Paul Thomas Anderson.

O primeiro conquistou o recorde de 16 nomeações, tornando-se o filme mais indicado da história da premiação. O segundo vem logo atrás, com 13. Em comum, as duas produções dialogam com o momento político e cultural atual e se tornaram blockbusters nos Estados Unidos.

É raro um mesmo estúdio concentrar simultaneamente os dois principais favoritos ao Oscar. De um lado, “Uma batalha após a outra” acompanha um grupo de ativistas vistos por uns como revolucionários e por outros como terroristas e inclui na trama a perseguição a imigrantes. “Pecadores”, por sua vez, traz abordagem incomum do racismo e celebra a música e a cultura negras dos Estados Unidos.

A produtora Sara Murphy, a atriz Teyana Taylor, o diretor Paul Thomas Anderson e a atriz Chase Infiniti comemoram o desempenho de 'Uma batalha após a outra' no Globo de Ouro, com os prêmios de Melhor Filme de Comédia, Melhor Direção, Melhor Roteiro e Melhor Atriz Coadjuvante Etienne Laurent/AFP

No início da temporada de prêmios, “Uma batalha após a outra” era dado como favorito. O cenário começou a mudar depois da divulgação da lista de indicados, quando “Pecadores” cravou seu lugar em 16 das 24 categorias.

No último dia 1º, o filme de Ryan Coogler ganhou mais um impulso, depois de vencer as principais categorias do Actor Awards. Aos 39 anos, Coogler é o terceiro cineasta a ser indicado no mesmo ano por produção, direção e roteiro original de um filme. Ele é ainda o sétimo diretor negro indicado ao Oscar de direção e, se vencer, será o primeiro a conquistar a estatueta na categoria.

“Pecadores” terá um momento musical próprio na cerimônia, com a apresentação de “I lied to you”, que concorre a Melhor Canção Original.

Apostas

A disputa do Oscar mobiliza plataformas de apostas, como a gigante Polymarket, permite aos usuários apostar nos resultados de todas as categorias. Nesse sistema, cada candidato aparece com um preço em centavos, que corresponde à probabilidade estimada de vitória.

Se um filme está cotado a 10 centavos, por exemplo, o mercado entende que ele tem aproximadamente 10% de chance de ganhar. Os usuários podem apostar que um filme vencerá ou não determinada categoria. Se estiverem errados, perdem o valor investido; se acertarem, recebem o retorno proporcional, que seria o equivalente a US$ 100 em US$ 10 apostados.

À medida que novas informações surgem, como vitórias em premiações da temporada ou mudanças na percepção crítica, o volume de apostas muda e as probabilidades são ajustadas em tempo real.

Somente na aposta sobre o vencedor de Melhor Filme do Oscar 2026 já foram negociados cerca de US$ 30 milhões. Até a tarde desta sexta (13/3), “Uma batalha após a outra” liderava, com aproximadamente 75% de probabilidade de vitória, seguido por “Pecadores” (21%) e “Hamnet - A vida antes de Hamlet” (2%). Os outros sete indicados, incluindo “O agente secreto”, detinham menos de 1%.

A plataforma também estima o número de estatuetas que cada filme deve levar. “Pecadores” deve sair com quatro ou cinco Oscars, no somatório das apostas, enquanto “Uma batalha após a Outra” aparece com cinco ou seis prêmios.

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Já a previsão para o filme brasileiro é de que saia de mãos vazias. A chance de o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso ganhar é de 6%. Segundo a própria Polymarket, os mercados de previsão da plataforma acertam mais de 94% das vezes.