"O agente secreto" é o filme de menor orçamento entre indicados ao Oscar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Com um orçamento estimado em R$ 28 milhões (US$ 5,36 milhões), o filme “O agente secreto", do diretor Kleber Mendonça Filho, é o longa de menor custo entre os dez indicados ao Oscar de Melhor Filme em 2026. Para efeito de comparação, o filme “F1 - o filme", o mais caro entre os indicados, teve um orçamento de US$ 300 milhões, cerca de 60 vezes maior do que o do representante brasileiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
De acordo com a CNN, os dez indicados ao Oscar de Melhor Filme em 2026. somados, ultrapassam US$ 800 milhões em investimentos de produção. Nesse cenário, “O agente secreto” representa menos de 1% do total gasto pelos concorrentes.
Além de “F1”, outro exemplo de orçamento elevado é“Pecadores”, que custou cerca de US$ 90 milhões.
De onde vem o dinheiro?
Segundo dados da Agência Nacional do Cinema, o orçamento de “O agente secreto" foi dividido entre investimentos nacionais e coproduções internacionais. A participação brasileira somou R$ 13,5 milhões. Desse total, R$ 7,5 milhões vieram do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), fundo público ligado ao Ministério da Cultura e operacionalizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O restante foi complementado por investimento privado nacional.
A produção contou ainda com cerca de R$ 14 milhões vindos de coproduções europeias, envolvendo empresas da França, Alemanha e Holanda. Entre as parceiras internacionais está a distribuidora francesa MK2 Films.
Além do orçamento de produção, outros R$ 4 milhões foram destinados à comercialização e divulgação do filme por meio da Lei do Audiovisual, que permite a empresas e investidores abaterem parte do Imposto de Renda ao apoiar projetos aprovados pela Ancine.
Mesmo sendo considerado modesto em comparação aos padrões de Hollywood, o investimento de cerca de R$ 27 milhões a R$ 28 milhões é alto para o cinema nacional. Boa parte do orçamento foi destinada à reconstrução da década de 1970 no Recife, período em que se passa a trama.
Para reproduzir com fidelidade a atmosfera de 1977, bairros inteiros da cidade precisaram ser adaptados para remover elementos contemporâneos, como placas modernas, fiações e fachadas recentes. A produção também investiu em figurinos, veículos de época e cenografia detalhada para recriar o cenário político e urbano da ditadura militar.
Mesmo com essa disparidade financeira, o filme brasileiro acumulou reconhecimento internacional. A produção soma mais de 36 prêmios, incluindo o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e o Critics Choice Award de Melhor Filme Estrangeiro.
No Festival de Cannes 2025, o longa conquistou duas estatuetas importantes: Melhor Diretor e Melhor Ator. No domingo (15/3), “O agente secreto” pode levar quatro Oscars: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Elenco.
Sucesso de público no Brasil
Nas bilheterias, “O agente secreto" também apresentou números expressivos. O filme arrecadou cerca de US$ 20 milhões no mundo e levou mais de 2 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros.
Entre os indicados ao Oscar de Melhor Filme, o longa lidera o público no país. Segundo levantamento da Filme B Box Office Brasil, atualizado em 10 de março, o ranking nacional de espectadores entre os indicados é o seguinte:
Apesar da liderança isolada do filme brasileiro, o público total dos indicados neste ciclo, cerca de 6 milhões de espectadores, ainda é inferior ao registrado no ano anterior. Em 2026, foram mais de 10 milhões de brasileiros.
Wagner Moura fez história ao tornar-se o primeiro brasileiro a receber o prêmio de melhor ator em filme de drama, no Globo de Ouro 2026 por "O Agente Secreto". No agradecimento, ele disse: “Eu acho que se um trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis”. Reprodução de vídeo TV Globo
Após o discurso em inglês, Wagner completou: "Para todo mundo no Brasil assistindo isso agora, viva o Brasil, viva a cultura brasileira!"
"O Agente Secreto" ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Ao receber a estatueta, o diretor Kleber Mendonça Filho mandou uma mensagem de "alô, Brasil", fez agradecimentos ao elenco e destacou Wagner Moura, que estava com ele no palco: "as melhores coisas acontecem quando você tem um grande ator e um grande amigo". Reprodução de vídeo TV Globo
Além da conquista individual do ator, o longa "O Agente Secreto" também foi premiado na categoria de Melhor Filme Internacional, ampliando a visibilidade da produção brasileira na temporada de premiações. Divulgação/Victor Jucá
Embora os vencedores nem sempre coincidam com os resultados do Oscar, a premiação costuma ser termômetro para os títulos e artistas que começam a ganhar projeção internacional. E as vitórias no Globo de Ouro consolidam essa expectativa. Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1
Na visão da revista "Variety", Wagner Moura é um dos potenciais indicados à estatueta em 2026 por "O Agente Secreto".
Divulgação
Recentemente, aliás, Wagner Moura entrou para a história ao se tornar o primeiro sul-americano a receber o Golden Eye Award, no Festival de Zurique. A honraria reconhece sua trajetória como ator e diretor, além de destacar sua atuação em "O Agente Secreto". Reprodução / Instagram / NYFF New York Film Festival @thenyff
Wagner Moura nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 27 de junho de 1976. Apenas um dos grandes artistas do celeiro de talentos que é o estado da Bahia. Flickr Zé Carlos Barretta
No teatro, ele despontou na década de 1990, conquistando reconhecimento por atuações marcantes. Já no cinema, fez sua estreia em 2000, no longa "Sabor da Paixão", ao lado do também brasileiro Murilo Benício e da atriz espanhola Penélope Cruz.
Reprodução
Em seguida, Moura emplacou papéis em vários filmes de sucesso, como "Abril Despedaçado" (2001), "Deus é Brasileiro" (2003), "Carandiru" (2003), "Ó, Paí, Ó" (2007) e "Saneamento Básico, O Filme" (2007).
Divulgação/Zeca Guimarães
Os dois filmes foram aclamados internacionalmente por sua representação realista da violência urbana e corrupção no Brasil. Divulgação
Wagner Moura também atuou em novelas, como "A Lua Me Disse" (2005) e "Paraíso Tropical" (2007), e na minissérie "JK" (2006), baseada na vida do ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek.
Reprodução TV Globo
Em 2013, Moura atuou ao lado dos astros de Hollywood Matt Damon e Jodie Foster no filme de ficção científica "Elysium", que teve avaliações razoáveis da crítica. Divulgação
Em 2015, Wagner Moura estrelou mais uma produção de grande repercussão internacional: a série "Narcos", que teve três temporadas. Na trama, ele interpreta o colombiano Pablo Escobar, um dos mais poderosos e temidos chefes do tráfico de drogas da história.
Reprodução/Netflix
Moura também começou a se destacar como cineasta. Em 2021, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, "Marighella". Um filme biográfico sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, que recebeu aclamação da crítica e consolidou sua versatilidade artística.
Divulgação
Moura seguiu com papéis de destaque em produções internacionais, como a série "Iluminadas" (2022), com a atriz Elizabeth Moss, e o filme "O Agente Oculto" (2022), com os astros Ryan Gosling ("Barbie") e Chris Evans ("Capitão América"). Divulgação
Ao longo da carreira, Moura colecionou prêmios importantes, como o Guarani do Cinema Brasileiro de Melhor Ator por "Tropa de Elite" (2007) e "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro" (2010). Além da carreira como ator, Wagner Moura também é músico e vocalista da banda de rock "Sua Mãe". divulgação
Em 2024, Wagner Moura integrou o elenco do filme Guerra Civil, produção internacional dirigida por Alex Garland.
Na trama, ele atua ao lado de Kirsten Dunst, reforçando sua presença em projetos de destaque no cinema mundial. divulgação / a24
Por trás das câmeras, Moura vive um relacionamento discreto com a fotógrafa Sandra Delgado desde 2001. Eles têm três filhos. Reprodução/Instagram