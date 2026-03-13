"O agente secreto" é o filme de menor orçamento entre indicados ao Oscar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com um orçamento estimado em R$ 28 milhões (US$ 5,36 milhões), o filme “O agente secreto", do diretor Kleber Mendonça Filho, é o longa de menor custo entre os dez indicados ao Oscar de Melhor Filme em 2026. Para efeito de comparação, o filme “F1 - o filme", o mais caro entre os indicados, teve um orçamento de US$ 300 milhões, cerca de 60 vezes maior do que o do representante brasileiro.

De acordo com a CNN, os dez indicados ao Oscar de Melhor Filme em 2026. somados, ultrapassam US$ 800 milhões em investimentos de produção. Nesse cenário, “O agente secreto” representa menos de 1% do total gasto pelos concorrentes.

Além de “F1”, outro exemplo de orçamento elevado é “Pecadores”, que custou cerca de US$ 90 milhões.

De onde vem o dinheiro?

Segundo dados da Agência Nacional do Cinema, o orçamento de “O agente secreto" foi dividido entre investimentos nacionais e coproduções internacionais. A participação brasileira somou R$ 13,5 milhões. Desse total, R$ 7,5 milhões vieram do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), fundo público ligado ao Ministério da Cultura e operacionalizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O restante foi complementado por investimento privado nacional.

A produção contou ainda com cerca de R$ 14 milhões vindos de coproduções europeias, envolvendo empresas da França, Alemanha e Holanda. Entre as parceiras internacionais está a distribuidora francesa MK2 Films.

Além do orçamento de produção, outros R$ 4 milhões foram destinados à comercialização e divulgação do filme por meio da Lei do Audiovisual, que permite a empresas e investidores abaterem parte do Imposto de Renda ao apoiar projetos aprovados pela Ancine.

Mesmo sendo considerado modesto em comparação aos padrões de Hollywood, o investimento de cerca de R$ 27 milhões a R$ 28 milhões é alto para o cinema nacional. Boa parte do orçamento foi destinada à reconstrução da década de 1970 no Recife, período em que se passa a trama.

Para reproduzir com fidelidade a atmosfera de 1977, bairros inteiros da cidade precisaram ser adaptados para remover elementos contemporâneos, como placas modernas, fiações e fachadas recentes. A produção também investiu em figurinos, veículos de época e cenografia detalhada para recriar o cenário político e urbano da ditadura militar.

Mesmo com essa disparidade financeira, o filme brasileiro acumulou reconhecimento internacional. A produção soma mais de 36 prêmios, incluindo o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e o Critics Choice Award de Melhor Filme Estrangeiro.

No Festival de Cannes 2025, o longa conquistou duas estatuetas importantes: Melhor Diretor e Melhor Ator. No domingo (15/3), “O agente secreto” pode levar quatro Oscars: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Elenco.

Sucesso de público no Brasil

Nas bilheterias, “O agente secreto" também apresentou números expressivos. O filme arrecadou cerca de US$ 20 milhões no mundo e levou mais de 2 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros.

Entre os indicados ao Oscar de Melhor Filme, o longa lidera o público no país. Segundo levantamento da Filme B Box Office Brasil, atualizado em 10 de março, o ranking nacional de espectadores entre os indicados é o seguinte:

Apesar da liderança isolada do filme brasileiro, o público total dos indicados neste ciclo, cerca de 6 milhões de espectadores, ainda é inferior ao registrado no ano anterior. Em 2026, foram mais de 10 milhões de brasileiros.

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