‘Perdeão’: ‘Marty Supreme’ perde em 11 categorias no BAFTA

A campanha de Timothée Chalamet rumo ao seu primeiro Oscar sofreu um duro golpe após “Marty Supreme” sair de mãos vazias do BAFTA Film Awards 2026, nesse domingo (22/2). Indicado em 11 categorias, o longa não venceu nenhuma — um recorde negativo que o coloca ao lado de “Mulheres apaixonadas” (1969) e “Em busca da terra do nunca” (2004) como as produções com mais derrotas em uma única noite da premiação britânica.

A cerimônia, realizada em Londres, frustrou as expectativas em torno do filme dirigido por Josh Safdie. “Marty Supreme” concorria a categorias de peso como Melhor Filme, Direção, Ator Principal, Atriz Coadjuvante, Roteiro Original e diversos prêmios técnicos. Ainda assim, não levou nenhuma estatueta.

A derrota mais simbólica da noite foi na categoria de Melhor Ator. Favorito após vencer o Critics Choice Awards e o Globo de Ouro, Chalamet acabou superado por Robert Aramayo, premiado por sua atuação no drama “I Swear”. O resultado surpreendeu analistas da temporada, já que Aramayo não vinha acumulando vitórias expressivas em outras premiações.

“Marty Supreme” também perdeu o prêmio de Melhor Filme para “Uma batalha após a outra". Na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, Odessa A’Zion foi derrotada por Wunmi Mosaku, destaque de “Pecadores”.

O desempenho coloca o longa da A24 em uma posição delicada às vésperas do Oscar 2026, marcado para 15 de março. Apesar do revés no BAFTA, Chalamet ainda é considerado um dos favoritos na categoria de Melhor Ator, na qual concorre com Wagner Moura, por “O agente secreto”; Michael B. Jordan, também por “Pecadores”; Leonardo DiCaprio, por “Uma batalha após a outra”; e Ethan Hawke, por “Blue moon”. Chalamet já foi indicado ao Oscar anteriormente por “Me chame pelo seu nome” e “Um completo desconhecido”, mas ainda busca sua primeira estatueta.

O Brasil também não levou nenhum prêmio no Bafta. O filme “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, foi indicado nas categorias Melhor Roteiro Original e Melhor Filme em Língua Não Inglesa – o prêmio ficou com “Valor sentimental”, de Joachim Trier.

Em Melhor Documentário, categoria na qual concorria “Apocalipse nos Trópicos”, de Petra Costa, o troféu foi para “Sr. ninguém contra Putin”. Por fim, em Melhor Fotografia, com indicação para Adolpho Veloso por Sonhos de trem, a estatueta ficou com “Uma batalha após a outra”.

Timothée Chalamet entrou para a história do Oscar ao se tornar o ator mais jovem com três nomeações desde Marlon Brando. Com 30 anos e 26 dias, ele volta à corrida com "Marty Supreme". Ao longo de 98 anos, apenas 32 das 486 nomeações a Melhor Ator foram para intérpretes de até 30 anos, três delas do próprio Chalamet. Ele estreou na lista aos 22 anos com "Chama-me Pelo Teu Nome" (2017). Depois, voltou a ser indicado por "A Complete Unknown" (2024) e agora concorre novamente. Caso vença, será o segundo mais jovem a conquistar a estatueta.

PRINCIPAIS VENCEDORES

Melhor Filme

“Uma batalha após a outra”, de Paul Thomas Anderson

Melhor Atriz

Jessie Buckley, por “Hamnet”

Melhor Ator

Robert Aramayo, por "Eu juro"

Melhor Diretor

Paul Thomas Anderson, por "Uma batalha após a outra"

Melhor Filme em Língua Estrangeira

“Valor sentimental”, de Joachim Trier

Melhor Roteiro Adaptado

“Uma batalha após a outra”, de Paul Thomas Anderson

Melhor Roteiro Original

“Pecadores”, de Ryan Coogler

Melhor Ator Coadjuvante

Sean Penn, por “Uma batalha após a outra”

Melhor Atriz Coadjuvante

Wunmi Mosaku, por “Pecadores”