Wagner Moura não tem redes sociais; saiba motivo e o alerta que ele faz

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quem não está nas redes sociais não existe, acredita muita gente. Mas isso não incomoda Wagner Moura. Indicado ao Oscar de Melhor Ator por “O agente secreto”, ele não está em nenhuma rede social — e diz que pretende continuar assim.

O ator já falou algumas vezes sobre o assunto. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em 2022, explicou que nunca se sentiu atraído pela dinâmica das redes. “No começo, quando apareceram as redes sociais, eu achava aquilo falso. Eu achava que era tudo uma revista ‘Caras’ autoeditada, achava aquilo feio”, afirmou.

Segundo ele, houve um momento em que chegou a considerar a ideia de criar um perfil para se expressar diretamente ao público. A experiência, porém, não saiu do plano das possibilidades. “Teve uma época que eu senti falta de ter uma plataforma para dizer as coisas que eu quero dizer, mas eu não tenho vocação nenhuma para isso. Tenho preguiça, acho chato”, confessou.

Sem presença oficial nas plataformas, o ator também já precisou alertar fãs sobre perfis que usam sua identidade. Segundo Moura, é comum que contas falsas publiquem fotos suas e divulguem projetos ligados à sua carreira, como o filme Marighella.

“Eu nunca tive rede social, eu não tenho e pretendo continuar não tendo. Constantemente aparecem pessoas dessas redes se fazendo passar por mim: eles colocam a minha foto lá, colocam o trailer do ‘Marighella’ ou alguma coisa que estou fazendo. Não sou eu, não acreditem”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Eu não estou nas redes sociais. Não percam tempo conversando com esses perfis fakes”, alertou.