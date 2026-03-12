Assine
overlay
Início Cultura
Cinema

Às vésperas do Oscar, 'O agente secreto' vence mais dois prêmios

Thriller pernambucano foi eleitor Melhor Filme Internacional no Satellite Awards, que também premiou Wagner Moura como Melhor Ator

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
12/03/2026 17:56

compartilhe

SIGA
x
Dois homens, um mais jovem e outro mais velho, conversam lado a lado em uma repartição pública. A cena faz parte do filme 'O agente secreto'
Cena de 'O agente secreto', que já venceu mais de 70 prêmios. Filme foi visto por 2,5 milhões de pessoas no Brasil crédito: Cinemascópio/Divulgação

Os 74 prêmios que “O agente secreto” havia recebido desde sua première, em maio de 2025, no Festival de Cannes, ganharam de número nesta semana. O thriller pernambucano venceu os categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator para Wagner Moura no Satellite Awards.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A premiação, organizada pela International Press Academy (IPA), também deu a Adolpho Veloso o troféu de Melhor Fotografia pelo drama “Sonhos de trem”.

Leia Mais

Essa foi a última cerimônia até o domingo (15/3), quando será realizado o Oscar. A cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas será transmitida esse ano a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

O esquenta de “O agente secreto”, que concorre em quatro categorias, é grande. Assistido, nos cinemas, por 2,5 milhões de pessoas no Brasil, o filme continua em cartaz, mesmo tendo estreado na Netflix.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O longa entra amanhã (12/3) em sua 19ª semana de exibição em 330 cinemas. Haverá sessões nos próximos dias em vários lugares do país em 35mm. As salas serão anunciadas nos próximos dias pela Vitrine Filmes, distribuidora do filme no Brasil.

Tópicos relacionados:

cinema filme o-agente-secreto oscar premio wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay