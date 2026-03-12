Às vésperas do Oscar, 'O agente secreto' vence mais dois prêmios
Thriller pernambucano foi eleitor Melhor Filme Internacional no Satellite Awards, que também premiou Wagner Moura como Melhor Ator
Os 74 prêmios que “O agente secreto” havia recebido desde sua première, em maio de 2025, no Festival de Cannes, ganharam de número nesta semana. O thriller pernambucano venceu os categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator para Wagner Moura no Satellite Awards.
A premiação, organizada pela International Press Academy (IPA), também deu a Adolpho Veloso o troféu de Melhor Fotografia pelo drama “Sonhos de trem”.
Essa foi a última cerimônia até o domingo (15/3), quando será realizado o Oscar. A cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas será transmitida esse ano a partir das 20h, pelo horário de Brasília.
O esquenta de “O agente secreto”, que concorre em quatro categorias, é grande. Assistido, nos cinemas, por 2,5 milhões de pessoas no Brasil, o filme continua em cartaz, mesmo tendo estreado na Netflix.
O longa entra amanhã (12/3) em sua 19ª semana de exibição em 330 cinemas. Haverá sessões nos próximos dias em vários lugares do país em 35mm. As salas serão anunciadas nos próximos dias pela Vitrine Filmes, distribuidora do filme no Brasil.