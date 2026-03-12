Como Wagner Moura se tornou um dos grandes atores brasileiros no mundo

A cerimônia do Oscar 2026 ocorrerá neste domingo (15/3), e o ator brasileiro Wagner Moura foi indicado na categoria de Melhor Ator por sua atuação no filme “O agente secreto”. A jornada do baiano se destaca como uma das mais marcantes.

O grande ponto de virada de sua carreira internacional foi sua interpretação de Pablo Escobar na série “Narcos”, da Netflix, lançada em 2015. Para viver o narcotraficante colombiano, Moura aprendeu espanhol e passou por uma intensa transformação física, ganhando cerca de 20 quilos.

O sucesso da produção foi imediato e lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor ator em série dramática, abrindo as portas do mercado internacional para Moura.

Estratégia e escolhas inteligentes

Após o fenômeno de “Narcos”, as escolhas seguintes de Wagner buscaram diversificar sua imagem e explorar outras facetas como artista. Ele atuou em produções como "Sergio", no qual interpretou o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, e "Wasp network: rede de espiões".

Além de atuar, Moura expandiu seu trabalho para trás das câmeras. Em 2019, ele estreou como diretor com o filme “Marighella”, um projeto pessoal que levou anos para ser concluído e que teve grande repercussão no Brasil e em festivais internacionais.

Outro passo importante foi sua participação no thriller de ação "Agente oculto", dos irmãos Russo, em que atuou ao lado de estrelas como Ryan Gosling e Chris Evans.

O papel em "Guerra vivil", no qual contracena com Kirsten Dunst, representa o ápice desse processo, colocando-o como protagonista em uma grande produção de um estúdio de prestígio, o A24.

Em 2025, o baiano se destacou ainda mais no cenário global após o reconhecimento do filme “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho. O filme rendeu ao artista um Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator em Filme Dramático, além de uma indicação ao Oscar.

A trajetória de Wagner Moura é marcada por imersão, preparo e decisões estratégicas que o levaram muito além do sucesso nacional, o ator construiu uma carreira sólida, respeitada pela crítica e pelo público, provando que o talento brasileiro tem espaço para brilhar nos maiores palcos do cinema mundial.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

