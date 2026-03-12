Assine
overlay
Início Cultura
INDICADO

Como Wagner Moura se tornou um dos grandes atores brasileiros no mundo

De 'Narcos' a 'O agente secreto', entenda a trajetória e as escolhas que consolidaram a carreira internacional do ator baiano e o levaram a Hollywood

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
12/03/2026 17:51 - atualizado em 12/03/2026 18:05

compartilhe

SIGA
x
Como Wagner Moura se tornou um dos grandes atores brasileiros no mundo
Wagner Moura celebra a conquista do Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme Dramático por sua atuação em &quot;O Agente Secreto&quot;. crédito: Etienne Laurent / AFP

A cerimônia do Oscar 2026 ocorrerá neste domingo (15/3), e o ator brasileiro Wagner Moura foi indicado na categoria de Melhor Ator por sua atuação no filme “O agente secreto”. A jornada do baiano se destaca como uma das mais marcantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O grande ponto de virada de sua carreira internacional foi sua interpretação de Pablo Escobar na série “Narcos”, da Netflix, lançada em 2015. Para viver o narcotraficante colombiano, Moura aprendeu espanhol e passou por uma intensa transformação física, ganhando cerca de 20 quilos.

Leia Mais

O sucesso da produção foi imediato e lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor ator em série dramática, abrindo as portas do mercado internacional para Moura.

Estratégia e escolhas inteligentes

Após o fenômeno de “Narcos”, as escolhas seguintes de Wagner buscaram diversificar sua imagem e explorar outras facetas como artista. Ele atuou em produções como "Sergio", no qual interpretou o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, e "Wasp network: rede de espiões".

Além de atuar, Moura expandiu seu trabalho para trás das câmeras. Em 2019, ele estreou como diretor com o filme “Marighella”, um projeto pessoal que levou anos para ser concluído e que teve grande repercussão no Brasil e em festivais internacionais.

Outro passo importante foi sua participação no thriller de ação "Agente oculto", dos irmãos Russo, em que atuou ao lado de estrelas como Ryan Gosling e Chris Evans.

O papel em "Guerra vivil", no qual contracena com Kirsten Dunst, representa o ápice desse processo, colocando-o como protagonista em uma grande produção de um estúdio de prestígio, o A24.

Em 2025, o baiano se destacou ainda mais no cenário global após o reconhecimento do filme “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho. O filme rendeu ao artista um Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator em Filme Dramático, além de uma indicação ao Oscar.

A trajetória de Wagner Moura é marcada por imersão, preparo e decisões estratégicas que o levaram muito além do sucesso nacional, o ator construiu uma carreira sólida, respeitada pela crítica e pelo público, provando que o talento brasileiro tem espaço para brilhar nos maiores palcos do cinema mundial.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

narcos o-agente-secreto oscar wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay