Mestre de cerimônias do Oscar tem desafio de fazer rir com EUA em guerra

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Assuntos não faltam. Mas que assuntos! O mestre de cerimônias do Oscar costuma incluir em seu monólogo de abertura temas da atualidade que mobilizam a opinião pública. O cardápio de opções do comediante Conan O'Brien, que volta à função neste domingo (15/3), está tão vasto quanto árduo.

Há o escândalo envolvendo o financista Jeffrey Epstein, com mais de 3,5 milhões de documentos divulgados recentemente; e o imbróglio da venda da Warner Bros. para a Paramount, criando um império de mídia com potencial para chacoalhar o mercado do cinema.

E, sobretudo, há uma nova guerra iniciada pelos Estados Unidos em conjunto com Israel contra o Irã, um conflito que desestabiliza o Oriente Médio, tem reflexos na Europa e impactos econômicos globais. Sem mencionar a chance de que se torne uma guerra planetária.

Numa noite planejada para ser divertida e entreter o público, O’Brien deverá “pisar em ovos” e contornar ao menos um “elefante na sala”. O longa “Foi apenas um acidente” concorre a Melhor Filme Internacional e a Roteiro Original. O diretor da produção é o iraniano Jafar Panahi, e a trama é uma denúncia ao regime dos aiatolás que acaba de ser alvo do ataque americano-israelense.

'Foi apenas um acidente', longa do iraniano Jafar Panahi que disputa o Oscar de Melhor Filme Internacional, denuncia o regime dos aiatolás que motivou a guerra de Donald Trump e de Israel ao Irã. Porém, o cineasta tem criticado ataques a seu país John MacDougall/AFP

O filme representa a França, que o coproduz, porque Panahi é um dissidente perseguido pelo regime, o que não necessariamente faz dele um entusiasta da intervenção americana em seu país.

Quando as Forças de Defesa de Israel bombardearam instalações nucleares e militares iranianas na chamada Operação Leão Ascendente, em junho do ano passado, Panahi condenou a ação. “Um ataque à minha terra natal não é de forma alguma aceitável”, afirmou.

É duvidoso, no entanto, que Conan O’Brien cite nominalmente Donald Trump. Em entrevista no mês passado ao podcast “Radio Hour”, da revista “New Yorker”, ele se mostrou pouco propenso a tratar de política e mais especificamente da gestão Trump.

“Isso não está me inspirando muitas risadas agora. Quando faço comédia política, ela precisa realmente ressoar comigo, parecer verdadeira para a minha voz cômica, ou soará vazia”, afirmou.

Uma característica da carreira do comediante é a autodepreciação, à qual ele também recorreu no ano passado, quando assumiu o comando do palco do Oscar. O’Brien brincou com o concorrente “Um completo desconhecido”, baseado no início da carreira de Bob Dylan, referindo-se a si mesmo pelo título do filme.

'Ainda estou aqui': piada errada

O'Brien fez uma piada com “Ainda estou aqui” que desagradou os brasileiros. Quando citou o longa de Walter Salles – que disputou e ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional – disse que a produção contava a história de uma mulher que fica sozinha após o marido desaparecer e acrescentou que sua esposa viu o filme e afirmou que gostaria que aquilo acontecesse com ela.

Esse tratamento dado à biografia da advogada Eunice Paiva, cujo marido foi sequestrado e morto pela ditadura, foi considerado desrespeitoso e insensível.

David Letterman se deu mal em brincar com os nomes de Oprah Winfrey e Uma Thurman na cerimônia do Oscar em 1995. Fez piada, ninguém riu e ele jamais foi convidado de novo para apresentar o prêmio Reprodução

O’Brien, no entanto, não está sozinho como apresentador do Oscar que erra o alvo. Em 1995, David Letterman tentou apresentar as atrizes Oprah Winfrey e Uma Thurman, brincando com seus nomes. Houve silêncio constrangedor, e Letterman não foi mais convidado para apresentar a cerimônia.

Em 2013, Seth MacFarlane cantou o número musical “We saw your boobs” (“Nós vimos seus peitos”), listando atrizes que já apareceram nuas em filmes. Citou Charlize Theron, Kate Winslet e Meryl Streep. Muita gente acusou o número de puro sexismo.

Tapa na cara

Em 2022, após fazer uma piada com Jada Pinkett Smith, o comediante Chris Rock viu o ator Will Smith, marido de Jada, levantar-se, subir ao palco e estapeá-lo ao vivo. O escândalo foi enorme.

Chris Rock levou tapa na cara desferido por Will Smith após fazer piada com cabelos de Jada, mulher de Will, que sofre de alopecia. Agressão ocorreu na cerimônia do Oscar em 2022, quando Will levou o prêmio de Melhor Ator por 'Criando campeãs'. Depois, pediu desculpas e renunciou ao posto na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas Robyn Beck/AFP

Sobre imprevistos na cerimônia, Conan O’Brien declarou que são o melhor que pode acontecer. “As pessoas sabem instintivamente quando algo é real e momentâneo… Quando veem você reagir em tempo real como um ser humano e transformar aquilo em algo engraçado, isso tem 10 vezes o valor de qualquer coisa que você pudesse ter escrito”, disse ao “Radio Hour”.

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De um jeito ou de outro, há boas chances de Conan O’Brien se tornar um assunto de domingo.