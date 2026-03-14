Mestre de cerimônias do Oscar tem desafio de fazer rir com EUA em guerra
O comediante Conan O’Brien terá de fazer piadas num contexto de ao ataque de Trump ao Irã, em edição com um cineasta iraniano concorrente
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Assuntos não faltam. Mas que assuntos! O mestre de cerimônias do Oscar costuma incluir em seu monólogo de abertura temas da atualidade que mobilizam a opinião pública. O cardápio de opções do comediante Conan O'Brien, que volta à função neste domingo (15/3), está tão vasto quanto árduo.
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Há o escândalo envolvendo o financista Jeffrey Epstein, com mais de 3,5 milhões de documentos divulgados recentemente; e o imbróglio da venda da Warner Bros. para a Paramount, criando um império de mídia com potencial para chacoalhar o mercado do cinema.
E, sobretudo, há uma nova guerra iniciada pelos Estados Unidos em conjunto com Israel contra o Irã, um conflito que desestabiliza o Oriente Médio, tem reflexos na Europa e impactos econômicos globais. Sem mencionar a chance de que se torne uma guerra planetária.
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Numa noite planejada para ser divertida e entreter o público, O’Brien deverá “pisar em ovos” e contornar ao menos um “elefante na sala”. O longa “Foi apenas um acidente” concorre a Melhor Filme Internacional e a Roteiro Original. O diretor da produção é o iraniano Jafar Panahi, e a trama é uma denúncia ao regime dos aiatolás que acaba de ser alvo do ataque americano-israelense.
O filme representa a França, que o coproduz, porque Panahi é um dissidente perseguido pelo regime, o que não necessariamente faz dele um entusiasta da intervenção americana em seu país.
Quando as Forças de Defesa de Israel bombardearam instalações nucleares e militares iranianas na chamada Operação Leão Ascendente, em junho do ano passado, Panahi condenou a ação. “Um ataque à minha terra natal não é de forma alguma aceitável”, afirmou.
É duvidoso, no entanto, que Conan O’Brien cite nominalmente Donald Trump. Em entrevista no mês passado ao podcast “Radio Hour”, da revista “New Yorker”, ele se mostrou pouco propenso a tratar de política e mais especificamente da gestão Trump.
“Isso não está me inspirando muitas risadas agora. Quando faço comédia política, ela precisa realmente ressoar comigo, parecer verdadeira para a minha voz cômica, ou soará vazia”, afirmou.
Uma característica da carreira do comediante é a autodepreciação, à qual ele também recorreu no ano passado, quando assumiu o comando do palco do Oscar. O’Brien brincou com o concorrente “Um completo desconhecido”, baseado no início da carreira de Bob Dylan, referindo-se a si mesmo pelo título do filme.
'Ainda estou aqui': piada errada
O'Brien fez uma piada com “Ainda estou aqui” que desagradou os brasileiros. Quando citou o longa de Walter Salles – que disputou e ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional – disse que a produção contava a história de uma mulher que fica sozinha após o marido desaparecer e acrescentou que sua esposa viu o filme e afirmou que gostaria que aquilo acontecesse com ela.
Esse tratamento dado à biografia da advogada Eunice Paiva, cujo marido foi sequestrado e morto pela ditadura, foi considerado desrespeitoso e insensível.
O’Brien, no entanto, não está sozinho como apresentador do Oscar que erra o alvo. Em 1995, David Letterman tentou apresentar as atrizes Oprah Winfrey e Uma Thurman, brincando com seus nomes. Houve silêncio constrangedor, e Letterman não foi mais convidado para apresentar a cerimônia.
Em 2013, Seth MacFarlane cantou o número musical “We saw your boobs” (“Nós vimos seus peitos”), listando atrizes que já apareceram nuas em filmes. Citou Charlize Theron, Kate Winslet e Meryl Streep. Muita gente acusou o número de puro sexismo.
Tapa na cara
Em 2022, após fazer uma piada com Jada Pinkett Smith, o comediante Chris Rock viu o ator Will Smith, marido de Jada, levantar-se, subir ao palco e estapeá-lo ao vivo. O escândalo foi enorme.
Sobre imprevistos na cerimônia, Conan O’Brien declarou que são o melhor que pode acontecer. “As pessoas sabem instintivamente quando algo é real e momentâneo… Quando veem você reagir em tempo real como um ser humano e transformar aquilo em algo engraçado, isso tem 10 vezes o valor de qualquer coisa que você pudesse ter escrito”, disse ao “Radio Hour”.
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De um jeito ou de outro, há boas chances de Conan O’Brien se tornar um assunto de domingo.