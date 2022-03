Will Smith e Chris Rock não 'estrelaram' a única noite polêmica do Oscar

Em 2017, o produtor de ''La la land'', Jordan Horowitz, segura o Oscar, antes de ser anunciado que ''Moonlight'' era o real vencedor da noite (foto: Mark Ralston/AFP/4/3/18)

O tapa que o comediante Chris Rock levou de Will Smith, no último domingo (27/3), já entrou para a história de Hollywood. Mas não é a primeira vez que estrelas surpreendem na festa do Oscar.