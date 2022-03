Will Smith pode ser expulso da Academia de Hollywood pela agressão no Oscar

Durante a cerimônia do Oscar, Will Smith deu tapa em Chris Rock após piada sobre sua mulher, Jada Pinkett Smith (foto: AFP)

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, organização responsável pelo Oscar, anunciou nesta segunda-feira (28/3) que condena a conduta de Will Smith durante a cerimônia realizada no domingo (27/3), em Los Angeles, nos Estados Unidos.





"A Academia condena as ações do Sr. Smith na cerimônia de ontem à noite. Iniciamos oficialmente uma revisão formal em torno do incidente e estudaremos outras ações e consequências de acordo com nossos estatutos, padrões de conduta e com a lei da Califórnia", diz o comunicado oficial.





Uma hipótese é que Will Smith seja expulso da Academia, mas a retirada de seu Oscar é vista como pouco provavél pela imprensa especializada em cinema nos Estados Unidos. Cita-se como exemplo o fato de que o Harvey Weinstein e o cineasta Roman Polanski, ambos acusados de crimes sexuais, não tiveram que devolver suas estatuetas.





Na noite de domingo, após a agressão, a Academia publicou no Twitter que "não aprova a violência de nenhuma forma", sem fazer menção direta ao incidente envolvendo o ator e o comediante Chris Rock.