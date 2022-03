Chris Rock: quem é o comediante que levou um tapa de Will Smith

Após piada sobre o visual de Jada Pinkett Smith, Chris Rock levou um tapa de Will Smith no palco do Oscar (foto: Robyn Beck/AFP) Muito embora não estivesse concorrendo a uma categoria e tampouco fosse um dos apresentadores mais aguardados da noite, o ator e comediante Chris Rock robou a cena durante a cerimônia do Oscar 2022, no último domingo (27/3), após levar um tapa do ator Will Smith.





No palco do Dolby Theatre, em Los Angeles, ele apresentava a categoria de melhor documentário quando fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, mulher de Will. Rock comparou o visual dela com o da personagem de Demi Moore no filme "G.I. Jane" (1997), lançado no Brasil como "Até o limite da honra", para o qual a atriz raspou os cabelos.









O comediante ficou visivelmente constrangido e desconcertado, mas continuou no palco e anunciou o vencedor da categoria. Toda a situação se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta segunda-feira (28/03) e muita gente já descobriu que a rixa entre Chris Rock e o casal Smith não é de hoje.





Em 2016, quando o comediante apresentou o Oscar e a Academia de Ciências Cinematográficas de Hollywood foi alvo de críticas em relação à diversidade dos indicados, ele fez uma piada com o fato de Jada Pinkett Smith ter decidido boicotar a cerimônia daquele ano.





"Jada disse que não vem. Eu fiquei, tipo: 'Ela não está em um programa de TV?' Jada vai boicotar o Oscar? Jada boicotar o Oscar é como eu boicotar a calcinha da Rihanna. Eu simplesmente não fui convidado!", ele afirmou, na época.





Na mesma ocasião, Rock tirou sarro por Will Smith não ter recebido uma indicação pelo filme "Um homem entre gigantes" (2015).





"Will não foi indicado. Vocês ficaram bravos. Não é justo que Will seja tão bom e não tenha sido indicado. Vocês estão certos", disse ele. "Também não é justo que Will tenha recebido US$ 20 milhões por ‘As loucas aventuras de James West'", brincou, sobre um dos maiores fracassos cinematográficos da carreira do ator.

Quem é Chris Rock?





Conhecido por ser um dos comediantes mais importantes de Hollywood, Chris Rock construiu uma carreira sólida no universo do humor norte-americano, atuando também como diretor, produtor e autor de livros. No Brasil, seu trabalho mais popular é a série autobiográfica "Todo mundo odeia o Chris" (2005-2009), da qual ele é criador e narrador.





O início de sua trajetória na indústria de entretenimento foi no humorístico "Saturday night live", do qual foi membro fixo entre os anos de 1990 e 1993.





A partir daí, ele começou a explorar seu talento em apresentações stand-up, formato adotado em uma série de especiais produzidos pela HBO, como "Bring the pain" (1997), "Chris Rock: Bigger and blacker" (1999) e "Never scared" (2004).





Vencedor de quatro prêmios Emmy e três prêmios Grammy, Chris Rock escreveu e produziu o documentário "Good hair" (2009), filme elogiado pela crítica e ganhador do Prêmio Especial do Júri do Festival de Sundance e do Prêmio NAACP Image de melhor documentário.





No cinema, ele se destaca em filmes de comédia como as franquias "Gente grande" e "Madagascar". Rock também dirigiu e estrelou o filme de comédia "No auge da fama" (2014) e sua filmografia ainda conta com sucessos como "Enfermeira Betty" (2000), "Morte no funeral" (2010) e "2 dias em Nova York" (2012).





Em 2021, o comediante estrelou a quarta temporada da série "Fargo" e recentemente terminou a produção do filme biográfico "Rustin", dirigido por George C. Wolfe, sobre a história do ativista gay Bayard Rustin.

Comediante se recusou a prestar queixa

Após o espisódio da agressão, que foi televisionado mundialmente, Chris Rock não quis prestar queixa contra Will Smith. De acordo com a revista Variety, o Departamente de Polícia de Los Angeles (LAPD, na sigla em inglês) confirmou que o comediante "se recusou a registrar um boletim de ocorrência".





"Entidades investigativas estão cientes de um incidente entre dois indivíduos durante a cerimônia do Oscar. O incidente envolveu um indívio batendo em outro. O indivíduo envolvido se recusou a registrar um boletim de ocorrência. Se a parte envolvida desejar um relatório policial em uma data posterior, o Departamento de Polícia de Los Angeles estará disponível para concluir um relatório investigativo", afirmou a LAPD, em nota.





Dez minutos após dar um tapa em Chris Rock, Will Smith levou o prêmio de melhor ator pelo filme "King Richard: Criando campeãs". Visivelmente emocionado, o ator subiu ao palco do Dolby Theatre e incluiu um pedido de desculpas em seu agradecimento, apesar de não ter citado diretamente a agressão ou Chris Rock.





"Quero me desculpar com a Academia, quero me desculpar com todos os meus colegas indicados. Este é um momento lindo e não estou chorando por ganhar um prêmio. Não se trata de ganhar um prêmio para mim, é sobre ser capaz de iluminar todas as pessoas", ele afirmou.





Smith também citou uma conversa que teve com o ator Denzel Washington pouco antes de conquistar a estatueta. "Denzel [Washington] me disse alguns minutos atrás: 'No seu momento mais alto, tenha cuidado, é quando o diabo vem para você'. Eu quero ser um receptáculo para o amor".