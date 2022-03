Ator Will Smith pede desculpas a Chris Rock após agressão no Oscar

Ator Will Smith deu um tapa na cara do comediante Chris Rock durante o Oscar (foto: Reprodução/Internet)

O ator Will Smith pediu desculpas para o comediante Chris Rock pela primeira vez nesta segunda-feira (28/3) após agredir o colega com um tapa no rosto durante a cerimônia do Oscar 2022, nesse domingo (27/3). O comediante, que apresentava o prêmio de melhor documentário, fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, mulher do ator, que enfrenta uma doença.

Em sua conta no Instagram, Will Smith compartilhou um comunicado sobre o ocorrido. O ator novamente pediu desculpas e afirmou que sua atitude no palco foi "inaceitável e imperdoável".

"A violência, em todas as suas formas, é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada era demais para mim e reagi emocionalmente", disse.





Smith também pediu desculpas a Chris. "Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade", completou.



Durante a cerimônia, Chris Rock disse que mal podia esperar para ver Jada, esposa de Smith, que tem alopecia, uma doença que causa a queda de cabelos, estrelar "G.I. Jane 2".