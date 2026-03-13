Ator palestino de filme indicado ao Oscar é barrado nos EUA

O ator Motaz Malhees, um dos protagonistas do filme tunisiano “A Voz de Hind Rajab”, revelou que não poderá comparecer à cerimônia do Oscar 2026. Ele afirma em uma publicação feita no Instagram que as autoridades dos Estados Unidos negaram sua entrada no país por ser cidadão palestino.

Em um comunicado publicado nas redes sociais, Malhees expressou a honra de ter participado do filme indicado, mas lamentou sua ausência forçada no evento. Ele detalhou a situação a poucos dias da cerimônia.

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“Nosso filme ‘A Voz de Hind Rajab’ está indicado ao Oscar. Tive a honra de interpretar um dos papéis principais em uma história que o mundo precisava ouvir. Mas eu não estarei lá”, declarou o ator.

Ele explicou o motivo do impedimento: “Não tenho permissão para entrar nos Estados Unidos por causa da minha cidadania palestina. Dói. Mas aqui está a verdade: você pode bloquear um passaporte. Não pode bloquear uma voz”.

Malhees reforçou sua identidade e enviou uma mensagem de apoio à equipe do filme. “Sou palestino e permaneço com orgulho e dignidade. Meu espírito estará com ‘A Voz de Hind Rajab’ naquela noite. Boa sorte a todos vocês. Nossa história é maior do que qualquer barreira, e será ouvida.”

‘A voz de Hind Rajab’

Ambientado em Gaza, o longa acompanha a trágica história de Hind Rajab, uma garota de 6 anos de idade que morreu ao tentar fugir junto à sua família dos ataques israelenses. O filme foi um dos indicados à categoria de melhor filme internacional na cerimônia do Oscar 2026, que será neste domingo (15/3).

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

