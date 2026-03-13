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Ator palestino de filme indicado ao Oscar é barrado nos EUA

Motaz Malhees, de ‘A Voz de Hind Rajab’, lamenta ausência na cerimônia: ‘Você pode bloquear um passaporte, mas não pode bloquear uma voz’

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
13/03/2026 17:57 - atualizado em 13/03/2026 18:03

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Ator palestino de filme indicado ao Oscar é barrado nos EUA
Motaz Malhees, um dos protagonistas do filme “A Voz de Hind Rajab”, teve sua entrada nos EUA negada por sua cidadania palestina. crédito: Reprodução

O ator Motaz Malhees, um dos protagonistas do filme tunisiano “A Voz de Hind Rajab”, revelou que não poderá comparecer à cerimônia do Oscar 2026. Ele afirma em uma publicação feita no Instagram que as autoridades dos Estados Unidos negaram sua entrada no país por ser cidadão palestino.

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Em um comunicado publicado nas redes sociais, Malhees expressou a honra de ter participado do filme indicado, mas lamentou sua ausência forçada no evento. Ele detalhou a situação a poucos dias da cerimônia.

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“Nosso filme ‘A Voz de Hind Rajab’ está indicado ao Oscar. Tive a honra de interpretar um dos papéis principais em uma história que o mundo precisava ouvir. Mas eu não estarei lá”, declarou o ator.

Ele explicou o motivo do impedimento: “Não tenho permissão para entrar nos Estados Unidos por causa da minha cidadania palestina. Dói. Mas aqui está a verdade: você pode bloquear um passaporte. Não pode bloquear uma voz”.

Malhees reforçou sua identidade e enviou uma mensagem de apoio à equipe do filme. “Sou palestino e permaneço com orgulho e dignidade. Meu espírito estará com ‘A Voz de Hind Rajab’ naquela noite. Boa sorte a todos vocês. Nossa história é maior do que qualquer barreira, e será ouvida.”

‘A voz de Hind Rajab’

Ambientado em Gaza, o longa acompanha a trágica história de Hind Rajab, uma garota de 6 anos de idade que morreu ao tentar fugir junto à sua família dos ataques israelenses. O filme foi um dos indicados à categoria de melhor filme internacional na cerimônia do Oscar 2026, que será neste domingo (15/3).

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 *Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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