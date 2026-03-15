Oscar 2026: Acompanhe a cerimônia

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Chegou a hora! A 98ª edição do Oscar está começando. A partir de agora, você pode acompanhar aqui a cerimônia de premiação dos melhores do cinema, segundo a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Serão entregues 24 prêmios.

O Brasil concorre em cinco categorias. “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, disputa Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator (Wagner Moura). O paulistano Adolpho Veloso também concorre à categoria de Melhor Fotografia, por “Sonhos de trem”.

Realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles, a cerimônia do Oscar é apresentada pelo comediante Conan O’Brien pelo segundo ano consecutivo. A cerimônia começou com um VT no qual o apresentador aparece incluído em cenas dos principais filmes que disputam estatuetas nesta noite: "F1 - O filme", "Marty Supreme", "Hamnet: A vida antes de Hamlet", "Uma batalha após a outra", "Guerreiras do k-pop", "Valor sentimental" e "Pecadores".

Conan O'Brien chegou ao palco correndo acompanhado de crianças, simulando as cenas do filme "A hora do mal", pelo qual Amy Madigan concorre a Melhor Atriz Coadjuvante. "É uma honra ser o último apresentador humano do Oscar. Ano que vem vai ser um Inteligência Artificial", começou.

Depois, falou sobre a segurança reforçada no evento, após rumores de possíveis ataques ao Dolby Theatre. No entanto, brincou com a recente polêmica envolvendo Timothée Chalamet, na qual o concorrente ao prêmio de Melhor Ator falou que as pessoas "não ligam" para o balé e a ópera. "A segurança estava preocupada com o pessoal da ópera e do balé", ironizou. Enquanto Chalamet foi gravado rindo, O'Brien completou: "Eles estão bravos porque você não lembrou do jazz".

O apresentador referenciou os mais de 200 países que assistem a transmissão do Oscar. Após se apresentar em espanhol, ele falou sério: "Vocês sabem que estamos em uma era caótica, de muito medo. Acredito que o Oscar tem mais importância nesse momento. São 31 países, 6 continentes representados na noite de hoje. Todos os filmes são produtos de milhares de pessoas que trabalham em diferentes línguas. Estamos homenageando os ideias da arte global, a colaboração, paciência, resiliência e, a coisa mais rara, o otimismo. Vamos comemorar não porque achamos que está tudo bem, mas porque trabalhamos e esperamos pelo melhor".

Para o primeiro prêmio da noite, de Melhor Atriz Coadjuvante, a apresentadora foi Zoe Saldaña, vencedora da categoria em 2025, por "Emilia Pérez". "Todas vocês mostraram o fascínio da arte de atuar", disse. A vencedora foi Amy Madigan, de "A hora do mal", que subiu ao palco gargalhando.

Channing Tatum e Will Arnett apresentaram a categoria de Melhor Animação. O vencedor foi "Guerreiras do k-pop", filme que se tornou a produção mais assistida da história da Netflix. O longa acompanha um trio de cantoras de k-pop, chamado Huntr/x, que lutam contra demônios. É um retrato da cultura sul-coreana: "Que pena que demorou tanto para a gente fazer um filme assim. Isso significa que as próximas gerações não vão ter que trabalhar tão duro", disse Maggie Kang, co-diretora.

Tatum e Arnett também apresentaram o Melhor Curta em Animação, em que "A garota que chorava pérolas" foi o vencedor. O filme canadense é feito em animação stop-motion.

Apresentação musical

A primeira apresentação musical da noite foi de "Pecadores" em que Raphael Saadiq e Miles Caton, que interpretava Sammie no filme, cantaram "I lied to you". A música concorre ao Oscar de Melhor Canção Original.

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Assim como na cena em que a música é cantada em "Pecadores", subiram ao palco grande equipe de artistas de diferentes gêneros de música e dança, incluindo do hip-hop e do balé. A apresentação e o canto de Miles Caton foram aplaudidas de pé.

