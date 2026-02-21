Assine
Mais um brasileiro no Oscar, Adolpho Veloso conquista prêmio internacional

Redação Flipar
    Ao receber o prêmio das mãos de Wagner Moura, ele relembrou os desafios de filmar com luz natural e iluminação prática. Agradeceu à Netflix pela distribuição global, que permitiu à sua família, no interior do Brasil, assistir ao longa com facilidade.

     Foto: Reprodução de vídeo/YouTube @FilmIndependent
    Ao celebrar “um ano incrível para o Brasil”, afirmou sentir orgulho de representar o país, a América Latina e os imigrantes, encerrando com o já conhecido “Vai, Corinthians.”

     Foto: Reprodução de vídeo/YouTube @FilmIndependent
    O cinema brasileiro vive, de fato, um momento de glória no cenário internacional. Além das quatro indicações recebidas por “O Agente Secreto”, terá, com Veloso, uma 5ª oportunidade do Brasil conquistar a estatueta dourada.

     Foto: Reprodução/TV Globo
    Ele também faturou o troféu da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles (LAFCA). Seu discurso de agradecimento, que incluiu a frase “Vai, Brasil! Vai, Corinthians!”, viralizou nas redes sociais.

    Foto: Reprodução/Redes Sociais

    Veloso consolidou sua carreira transitando entre a publicidade de grandes marcas e o cinema independente nacional, com destaque para o filme “Rodantes”, de 2021.

     Foto: Reprodução
