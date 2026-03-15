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OSCAR 2016

Tânia Maria conhece Tony Ramos e diz que representa 'O agente' no Brasil

Revelação de 'O agente secreto' foi ao 'Domingão do Huck' e conheceu o ídolo. 'Não fui para o Oscar porque tem que ficar um representante aqui no Brasil',disse

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ANA CORA LIMA - Folhapress
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ANA CORA LIMA - Folhapress
Repórter
15/03/2026 19:48 - atualizado em 15/03/2026 19:50

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Tony Ramos com a fã Tânia Maria no 'Domingão do Huck'
Tony Ramos com a fã Tânia Maria no 'Domingão do Huck' crédito: Reprodução

A atriz potiguar Tânia Maria, de 79 anos, viveu um momento de emoção no 'Domingão com Huck' ao finalmente conhecer Tony Ramos, um de seus ídolos na televisão, neste domingo (15/3). O encontro foi organizado por Luciano Huck, que surpreendeu a artista com a presença do ator no palco do programa.

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"Realizei meu sonho", disse Tânia Maria ao abraçar Tony Ramos, após ser homenageada na atração com um vídeo sobre sua trajetória. A atriz, que também se emocionou ao ouvir depoimentos de familiares, não perdeu a oportunidade de elogiar o veterano ator. "Ele é lindo e cheiroso".

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Uma das revelações do cinema brasileiro em 2026 por sua atuação como Dona Sebastiana em "O agente secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, Tânia começou a carreira artística tardiamente. Ela estreou como figurante no filme "Bacurau", aos 72 anos.

Mesmo sem viajar para os Estados Unidos para acompanhar a cerimônia do Oscar, por motivos de saúde, a atriz acabou "marcando presença" em Los Angeles de maneira inusitada. Em suas redes sociais, Kleber Mendonça Filho publicou um registro em Beverly Hills ao lado do totem em tamanho real de Dona Sebastiana.

Tânia Maria não pôde viajar por recomendação médica. Segundo a equipe do filme, a longa viagem até o Estados Unidos seria desgastante para a atriz, que trata doença respiratória crônica após ter fumado por quase sete décadas.

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"Não fui para o Oscar porque tem que ficar um representante aqui no Brasil. Então, vou ficar aqui", brincou ela com Luciano Huck.

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