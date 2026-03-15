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Wagner Moura chega ao tapete vermelho do Oscar

Brasileiro que concorre ao Oscar de Melhor Ator chegou acompanhado da esposa, Sandra Delgado

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/03/2026 19:20 - atualizado em 15/03/2026 19:26

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Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado crédito: AFP

O ator Wagner Moura chegou ao tapete vermelho do Oscar no começo da noite deste domingo (15/3), para a cerimônia da premiação. Ele concorre à estatueta de Melhor Ator por sua atuação como Armando/Marcelo no filme “O agente secreto”.

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Moura chegou acompanhado da esposa, a jornalista, documentarista e roteirista Sandra Delgado. No tapete vermelho, o casal posou junto para fotos e também separadamente, em um dos momentos mais aguardados da chegada da delegação brasileira.

Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado AFP

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Para a premiação, o ator apostou em um visual clássico. Wagner Moura usou um smoking preto de modelagem mais ampla, combinado a uma camisa branca com colarinho estilizado e um broche de pérola. Nos pés, completou o look com sapatos pretos de verniz.

Detalhes do look de Wagner Moura no Oscar
Detalhes do look de Wagner Moura no Oscar AFP

Discreto em relação à vida pessoal, o artista raramente compartilha detalhes do cotidiano familiar. Ainda assim, já contou em entrevistas que conheceu Sandra durante o carnaval, em Salvador. Os dois tornaram o relacionamento público em meados de 2001 e estão casados há mais de 20 anos.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Moura, "O agente secreto" é um dos destaques da noite. O longa concorre a quatro categorias na premiação: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco.

O Brasil ainda concorre ao prêmio de Melhor Fotografia com Adolpho Veloso, em "Sonhos de trem".

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Lázaro Ramos e Adolpho Veloso, indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por 'Sonho de trem'-Redes sociais / AFP
Lázaro Ramos e Adolpho Veloso, indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por 'Sonho de trem' Redes sociais / AFP
Bruna Marquezine e Maria Fernanda Cândido-AFP / redes sociais
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Alice Carvalho e Robério Diógenes-AFP
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Kleber Mendonça Filho e a mulher, Emilie Lesclaux, diretor e produtora de 'O agente secreto'-AFP
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Carlos Francisco e Isabel Zuáa -Karina Chancey
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Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado-AFP
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Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado-AFP
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado AFP

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