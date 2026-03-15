Wagner Moura chega ao tapete vermelho do Oscar
Brasileiro que concorre ao Oscar de Melhor Ator chegou acompanhado da esposa, Sandra Delgado
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O ator Wagner Moura chegou ao tapete vermelho do Oscar no começo da noite deste domingo (15/3), para a cerimônia da premiação. Ele concorre à estatueta de Melhor Ator por sua atuação como Armando/Marcelo no filme “O agente secreto”.
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Moura chegou acompanhado da esposa, a jornalista, documentarista e roteirista Sandra Delgado. No tapete vermelho, o casal posou junto para fotos e também separadamente, em um dos momentos mais aguardados da chegada da delegação brasileira.
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Para a premiação, o ator apostou em um visual clássico. Wagner Moura usou um smoking preto de modelagem mais ampla, combinado a uma camisa branca com colarinho estilizado e um broche de pérola. Nos pés, completou o look com sapatos pretos de verniz.
Discreto em relação à vida pessoal, o artista raramente compartilha detalhes do cotidiano familiar. Ainda assim, já contou em entrevistas que conheceu Sandra durante o carnaval, em Salvador. Os dois tornaram o relacionamento público em meados de 2001 e estão casados há mais de 20 anos.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Moura, "O agente secreto" é um dos destaques da noite. O longa concorre a quatro categorias na premiação: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco.
O Brasil ainda concorre ao prêmio de Melhor Fotografia com Adolpho Veloso, em "Sonhos de trem".
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