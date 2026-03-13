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Novo filme com Tânia Maria, 'Yellow Cake', ganha trailer; veja

Longa de Tiago Melo combina drama, sátira política e ficção científica. Data de esteia nos cinemas brasileiros ainda não foi confirmada

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ADRIELLY SOUZA
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ADRIELLY SOUZA
Repórter
13/03/2026 15:29

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Dirigido por Tiago Melo, filme
Dirigido por Tiago Melo, filme "Yellow Cake" tem a atriz Tânia Maria no elenco crédito: Reprodução

O cinema brasileiro mostrou as primeiras imagens de "Yellow Cake", novo longa dirigido por Tiago Melo e com a participação de Tânia Maria.

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O filme, que combina drama, sátira política e ficção científica, teve seu trailer divulgado e marcou presença no Festival Internacional de Cinema de Roterdã, onde realizou sua estreia mundial na competição principal.

A produção chama atenção pela premissa inusitada: um experimento nuclear criado para combater um dos maiores problemas de saúde pública do país. Ambientada na cidade de Picuí, Paraíba, no sertão nordestino, a trama acompanha um grupo de cientistas que tenta encontrar uma solução radical para eliminar o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue.

No centro da história está um projeto secreto batizado de "Yellow Cake", nome associado ao concentrado de urânio utilizado em processos nucleares. A proposta científica é usar material radioativo extraído da própria região para esterilizar os mosquitos e interromper a cadeia de transmissão da doença.

A iniciativa, no entanto, passa a sair do controle quando a busca por resultados rápidos faz com que regras básicas de segurança sejam ignoradas. O responsável pelo experimento é o pesquisador estrangeiro Bill Raymond, interpretado por Spencer Callahan, que decide acelerar os testes mesmo diante dos riscos envolvidos.

Atriz mineira no elenco 

Quando o projeto começa a apresentar falhas graves, a situação ameaça se transformar em um desastre de grandes proporções. É nesse momento que a física nuclear Rúbia Ribeiro, vivida pela mineira Rejane Faria, assume papel central na tentativa de conter os efeitos do experimento.

Na trama, a personagem se une a garimpeiros da região para tentar impedir que a operação provoque consequências irreversíveis para a população local e para o meio ambiente.

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O elenco reúne ainda nomes como Valmir do Côco, Spencer Callahan e a atriz potiguar Tânia Maria, que recentemente ganhou projeção internacional ao integrar o elenco do filme "O Agente Secreto".

Em entrevista à revista Variety, o diretor explicou que a ideia da história nasceu a partir de uma provocação política e científica. 

"O ponto de partida foi imaginar uma política pública extrema, criada por cientistas estrangeiros, que tenta resolver um problema nacional por meio de testes nucleares", afirmou.

Além de dirigir, Tiago Melo também assina o roteiro ao lado de Amanda Guimarães, Anna Carolina Francisco, Jeronimo Lemos e Gabriel Domingues. Este último ganhou destaque recentemente ao ser indicado ao Oscar de Melhor Seleção de Elenco pelo trabalho no filme de Kleber Mendonça Filho.

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"Yellow Cake" ainda não teve sua data de estreia confirmada nos cinemas brasileiros.

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