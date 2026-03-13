Antes do Oscar, Wagner Moura virou embaixador da ONU

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Onze anos antes de se tornar um dos queridinhos de Hollywood, Wagner Mouraconquistou o reconhecimento da ONU (Organização das Nações Unidas). Atualmente indicado ao Oscar de Melhor Ator por“O agente secreto”, o ator baiano foi nomeado, em 2015, Embaixador da Boa Vontade da Organização Internacional do Trabalho (OIT), organismo ligado à ONU.
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O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, conquistou quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A obra também está entre os indicados a Melhor Elenco na nova categoria e a Wagner Moura foi indicado a Melhor Ator pela atuação central no longa.
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O filme brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, conquistou quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A obra também está entre os indicados a Melhor Elenco na nova categoria e a Wagner Moura foi indicado a Melhor Ator pela atuação central no longa.
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O Agente Secreto em categorias de destaque reforça a projeção internacional do cinema brasileiro nesta edição da premiação. Wagner Moura compete com nomes como Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio na disputa por Melhor Ator.
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A presença de O Agente Secreto em categorias de destaque reforça a projeção internacional do cinema brasileiro nesta edição da premiação. Wagner Moura compete com nomes como Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio na disputa por Melhor Ator.
Divulgac?a?o/Cibelle Levi
O filme brasileiro, inclusive, foi um dos grandes destaques do Globo de Ouro 2026, realizado no dia 12 de janeiro, em Los Angeles.
Divulgac?a?o/Globo
A produção conquistou dois prêmios: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e — pela 1ª vez na história — Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.
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O longa também concorreu a Melhor Filme de Drama, mas o prêmio ficou com “Hamnet”, adaptação do livro de Maggie O’Farrell que narra a história do filho de William Shakespeare e o amor que inspirou a criação de “Hamlet”.
Divulgac?a?o/Agata Grzybowska/Focus Features
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto” marcou o retorno do Brasil à lista de vencedores do Globo de Ouro após 27 anos, desde o triunfo de “Central do Brasil”.
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Ao receber o troféu de Melhor Ator, Wagner Moura fez um discurso emocionado, agradeceu aos colegas indicados e ao diretor. Ele ainda encerrou falando em português, exaltando o Brasil e a cultura brasileira.
Reprodução/TV Globo
Nas categorias de TV, a série “Adolescência” foi a mais premiada da noite, levando quatro troféus, incluindo Melhor Série Limitada.
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Destaque para Owen Cooper, de 16 anos, que se tornou o mais jovem vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Televisão.
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Entre os filmes, “Uma Batalha Após a Outra” também se destacou, vencendo quatro categorias, entre elas Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Direção para Paul Thomas Anderson.
Divulgação/Warner Bros. Pictures
Um dos grandes destaques em premiações como o Globo de Ouro, o tapete vermelho é sempre um momento que desperta atenção da audiência. Mas você sabe como surgiu essa tradição? Veja a seguir!
Reprodução
Muito antes de se tornar um elemento do glamour de Hollywood, o tapete vermelho nas premiações tem uma origem antiga e simbólica, ligada à ideia de honra e poder.
Flickr - Steve Collis
A primeira menção histórica a um tapete vermelho aparece na literatura da Grécia Antiga, especificamente na peça Agamemnon (458 a.C.), de Ésquilo.
Freepik
No texto, o rei Agamemnon retorna vitorioso da Guerra de Troia. Sua esposa, Clitemnestra, ordena que um caminho carmesim (vermelho escuro) seja estendido para ele.
Sandra Filipe/Unsplash
A cor, rara e cara, era associada à nobreza e aos deuses, e caminhar sobre ela significava status elevado.
Setu Chhaya/Unsplash
Séculos depois, o simbolismo continuou a ser usado em cerimônias reais e diplomáticas.
Moshe Harosh/Pixabay
Na Europa medieval e moderna, tapetes vermelhos eram estendidos para receber monarcas, líderes religiosos e chefes de Estado, reforçando a ideia de que aquela pessoa era especial e digna de honra.
Achim Scholty/Pixabay
Nos Estados Unidos, há registros do uso do tapete vermelho já no século 19, especialmente em recepções oficiais e eventos políticos.
Flickr - G20 Argentina
A ligação direta com o entretenimento começou em 1922, quando um tapete vermelho foi usado na estreia do filme “Robin Hood”, no Egyptian Theatre, em Hollywood, para guiar as estrelas até seus assentos.
Freepik/rawpixel.com
Desde 1961 — quando usou o tapete vermelho pela primeira vez —, o Oscar ajudou a transformar objeto em um espetáculo à parte, com transmissões televisivas focadas nos figurinos, entrevistas e chegada dos artistas.
Reprodução/YouTube
A função colocou o brasileiro no centro de campanhas internacionais voltadas ao combate ao trabalho forçado, ao tráfico de pessoas e às formas contemporâneas de escravidão. Wagner foi o primeiro Embaixador da Boa Vontade da organização dedicado especificamente ao combate ao trabalho forçado. Entre suas primeiras missões esteve a divulgação da campanha global 50 For Freedom, iniciativa criada para ampliar a conscientização mundial sobre o problema.
O objetivo da campanha era mobilizar governos e sociedade para que pelo menos 50 países ratificassem o Protocolo à Convenção sobre o Trabalho Forçado de 1930, instrumento internacional que reforça medidas contra a escravidão moderna e prevê apoio às vítimas.
A ligação de Wagner Moura com a causa começou ainda antes do convite oficial. Desde 2013, o ator já colaborava com a OIT ao apoiar a campanha Cartão Vermelho contra o Trabalho Infantil, que buscava mobilizar a opinião pública contra a exploração de crianças.
Segundo o próprio ator, a luta contra o trabalho forçado é uma questão pessoal. “A escravidão moderna é o mais primitivo dos desrespeitos ao direito da pessoa. Isso me toca profundamente, porque cresci no interior do Brasil e vi como a pobreza pode empurrar pessoas para situações de exploração”, afirmou Moura em uma das ações da campanha.
Wagner Moura aposta em terno preto, com um toque de cintilante, no Astra Film Awards, em parceria com o The Hollywood Creative Alliance em Beverly Hills Frazer Harrison/Getty Images via AFP
Wagner Moura marcou presença no desfile da coleção de inverno masculina da Dior, na Semana de Moda de Paris. Ele apostou em um terno cinza e uma camisa com detalhes em xadrez Bianca Cruz/AFP
No 31º Annual Critics Choice Awards, em Santa Monica, na California, Wagner Moura investe em um look todo preto, com camisa que remete ao estilo de um quimono Frazer Harrison/Getty Images via AFP
Fugindo dos tons escuros, Moura marca presença no 41º Annual Santa Barbara International Film Festival, em Santa Barbara, na Califórnia, com diferentes tons de azul claro Kevin Winter/Getty images via AFP
Em Nova York, o protagonista de 'O agente secreto' surge em look todo branco para o New York Film Critics Circle Awards Cindy Ord/Getty Images via AFP
Na Noite dos Indicados do The Hollywood Reporter, em Los Angeles, na Califórnia, Wagner Moura chegou ao tapete vermelho com terno azul escuro Leo Bennett/Getty Images via AFP
No almoço dos indicados da 98ª edição do Oscar, Wagner Moura ousou no look. Com um monocromático marrom, o ator vestiu Zegna Kevin Winter/Getty Images via AFP
No Globo de Ouro, onde conquistou a estatueta de Melhor Ator em Filme de Drama, Wagner Moura apostou em look da grife Maison Margiela Amy Sussman/Getty Images via AFP