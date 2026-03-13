Antes do Oscar, Wagner Moura virou embaixador da ONU

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Onze anos antes de se tornar um dos queridinhos de Hollywood, Wagner Moura conquistou o reconhecimento da ONU (Organização das Nações Unidas). Atualmente indicado ao Oscar de Melhor Ator por “O agente secreto”, o ator baiano foi nomeado, em 2015, Embaixador da Boa Vontade da Organização Internacional do Trabalho (OIT), organismo ligado à ONU.

O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, conquistou quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A obra também está entre os indicados a Melhor Elenco na nova categoria e a Wagner Moura foi indicado a Melhor Ator pela atuação central no longa. -Divulgação" width="685" height="470" /> O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, conquistou quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A obra também está entre os indicados a Melhor Elenco na nova categoria e a Wagner Moura foi indicado a Melhor Ator pela atuação central no longa. -Divulgação" width="685" height="470" /> O filme brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, conquistou quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A obra também está entre os indicados a Melhor Elenco na nova categoria e a Wagner Moura foi indicado a Melhor Ator pela atuação central no longa. Divulgação O Agente Secreto em categorias de destaque reforça a projeção internacional do cinema brasileiro nesta edição da premiação. Wagner Moura compete com nomes como Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio na disputa por Melhor Ator. -Divulgac?a?o/Cibelle Levi" width="685" height="470" /> O Agente Secreto em categorias de destaque reforça a projeção internacional do cinema brasileiro nesta edição da premiação. Wagner Moura compete com nomes como Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio na disputa por Melhor Ator. -Divulgac?a?o/Cibelle Levi" width="685" height="470" /> A presença de O Agente Secreto em categorias de destaque reforça a projeção internacional do cinema brasileiro nesta edição da premiação. Wagner Moura compete com nomes como Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio na disputa por Melhor Ator. Divulgac?a?o/Cibelle Levi O filme brasileiro, inclusive, foi um dos grandes destaques do Globo de Ouro 2026, realizado no dia 12 de janeiro, em Los Angeles. Divulgac?a?o/Globo A produção conquistou dois prêmios: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e — pela 1ª vez na história — Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura. Divulgação O longa também concorreu a Melhor Filme de Drama, mas o prêmio ficou com “Hamnet”, adaptação do livro de Maggie O’Farrell que narra a história do filho de William Shakespeare e o amor que inspirou a criação de “Hamlet”. Divulgac?a?o/Agata Grzybowska/Focus Features Dirigido por Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto” marcou o retorno do Brasil à lista de vencedores do Globo de Ouro após 27 anos, desde o triunfo de “Central do Brasil”. Divulgação Ao receber o troféu de Melhor Ator, Wagner Moura fez um discurso emocionado, agradeceu aos colegas indicados e ao diretor. Ele ainda encerrou falando em português, exaltando o Brasil e a cultura brasileira. Reprodução/TV Globo Nas categorias de TV, a série “Adolescência” foi a mais premiada da noite, levando quatro troféus, incluindo Melhor Série Limitada. Divulgação Destaque para Owen Cooper, de 16 anos, que se tornou o mais jovem vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Televisão. Reprodução Entre os filmes, “Uma Batalha Após a Outra” também se destacou, vencendo quatro categorias, entre elas Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Direção para Paul Thomas Anderson. Divulgação/Warner Bros. Pictures Um dos grandes destaques em premiações como o Globo de Ouro, o tapete vermelho é sempre um momento que desperta atenção da audiência. Mas você sabe como surgiu essa tradição? Veja a seguir! Reprodução Muito antes de se tornar um elemento do glamour de Hollywood, o tapete vermelho nas premiações tem uma origem antiga e simbólica, ligada à ideia de honra e poder. Flickr - Steve Collis A primeira menção histórica a um tapete vermelho aparece na literatura da Grécia Antiga, especificamente na peça Agamemnon (458 a.C.), de Ésquilo. Freepik No texto, o rei Agamemnon retorna vitorioso da Guerra de Troia. Sua esposa, Clitemnestra, ordena que um caminho carmesim (vermelho escuro) seja estendido para ele. Sandra Filipe/Unsplash A cor, rara e cara, era associada à nobreza e aos deuses, e caminhar sobre ela significava status elevado. Setu Chhaya/Unsplash Séculos depois, o simbolismo continuou a ser usado em cerimônias reais e diplomáticas. Moshe Harosh/Pixabay Na Europa medieval e moderna, tapetes vermelhos eram estendidos para receber monarcas, líderes religiosos e chefes de Estado, reforçando a ideia de que aquela pessoa era especial e digna de honra. Achim Scholty/Pixabay Nos Estados Unidos, há registros do uso do tapete vermelho já no século 19, especialmente em recepções oficiais e eventos políticos. Flickr - G20 Argentina A ligação direta com o entretenimento começou em 1922, quando um tapete vermelho foi usado na estreia do filme “Robin Hood”, no Egyptian Theatre, em Hollywood, para guiar as estrelas até seus assentos. Freepik/rawpixel.com Desde 1961 — quando usou o tapete vermelho pela primeira vez —, o Oscar ajudou a transformar objeto em um espetáculo à parte, com transmissões televisivas focadas nos figurinos, entrevistas e chegada dos artistas. Reprodução/YouTube Voltar Próximo

A função colocou o brasileiro no centro de campanhas internacionais voltadas ao combate ao trabalho forçado, ao tráfico de pessoas e às formas contemporâneas de escravidão. Wagner foi o primeiro Embaixador da Boa Vontade da organização dedicado especificamente ao combate ao trabalho forçado. Entre suas primeiras missões esteve a divulgação da campanha global 50 For Freedom, iniciativa criada para ampliar a conscientização mundial sobre o problema.

O objetivo da campanha era mobilizar governos e sociedade para que pelo menos 50 países ratificassem o Protocolo à Convenção sobre o Trabalho Forçado de 1930, instrumento internacional que reforça medidas contra a escravidão moderna e prevê apoio às vítimas.

A ligação de Wagner Moura com a causa começou ainda antes do convite oficial. Desde 2013, o ator já colaborava com a OIT ao apoiar a campanha Cartão Vermelho contra o Trabalho Infantil, que buscava mobilizar a opinião pública contra a exploração de crianças.

Segundo o próprio ator, a luta contra o trabalho forçado é uma questão pessoal. “A escravidão moderna é o mais primitivo dos desrespeitos ao direito da pessoa. Isso me toca profundamente, porque cresci no interior do Brasil e vi como a pobreza pode empurrar pessoas para situações de exploração”, afirmou Moura em uma das ações da campanha.

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