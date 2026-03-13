Hoje é sexta-feira 13, dia de Jason tocar o terror no Cine Humberto Mauro

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Há muito misticismo por trás das sextas-feiras 13. Hoje, 13 de março, é um desses dias. Entrando no clima, o Cine Humberto Mauro vai exibir o famoso filme com o sanguinário Jason Voorhees na “Sessão da meia-noite”, que começa às 23h59.

O longa de terror “Sexta-feira 13” se passa no acampamento Crystal Lake, marcado por histórias macabras.

Em 1957, uma criança morreu afogada no local. Em 1958, dois monitores foram assassinados e o acampamento foi fechado.

Reaberto 21 anos depois, só podia dar nisso: os jovens instrutores Jack (Kevin Bacon), Alice (Adrienne King), Bill (Harry Crosby), Marcie (Jeannine Taylor) e Ned (Mark Nelson) são perseguidos por Jason, cruel assassino.

Lançado em 1980, o filme dirigido por Sean S. Cunningham marcou gerações e inspirou várias produções do gênero.

Jason virou até fantasia de halloween, com sua máscara de hóquei e o facão utilizado para exterminar as vítimas.

Em 2025, o longa “Sexta-feira 13” completou 45 anos no posto de clássico do cinema slasher. A franquia acumula nada menos de 12 filmes, o último lançado em 2009. Dali vieram livros, quadrinhos e séries.

Novidade naqueles anos 1980, o número de vítimas de Jason era muito maior do que se via em filmes de terror. O gênero slasher, aliás, tem justamente assassinos perseguindo grupos de jovens com armas brancas.

Superstição

Este ano de 2026 foi brindado com três sextas-feiras 13: a primeira em fevereiro, a segunda hoje e a terceira em novembro.

A superstição em torno da data tem diferentes explicações, algumas delas religiosas, envolvendo Judas como o 13º convidado da Última Ceia e o dia em que Abel foi morto pelo irmão Caim, uma sexta-feira 13. Quem acredita na numerologia considera a data azarada por vir após o 12, número considerado “completo”.

Na mitologia, lenda diz que a deusa Frigga, da fertilidade, foi escolhida para converter bárbaros que invadiram a Europa no período medieval. Ela se uniu a 11 bruxas e às sextas 13, saíam para espalhar pragas pelo mundo.

Historiadores ligam o terror da data à monarquia francesa. Felipe 4º se sentiu ameaçado pela Igreja Católica, recusado por uma ordem religiosa. Ordenou perseguição aos adversários em uma sexta-feira 13.



“SESSÃO DA MEIA-NOITE”

Exibição do filme “Sexta-feira 13”. Hoje (13/3), às 23h59, no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada franca, com retirada de ingressos a partir das 18h, na plataforma Sympla.

