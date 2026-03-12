Nova chance de conferir três indicados ao Oscar na telona

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

“Pecadores”, “Uma batalha após a outra” e “Marty Supreme” estão de volta à telona em Belo Horizonte. As três produções, que somam 38 indicações ao Oscar, estão em cartaz no Centro Cultural Unimed-BH Minas a partir desta quinta-feira (12/3).

Já estavam em cartaz em outras salas os longas “Sirat”, que representa a Espanha em Melhor Filme Internacional e Melhor Som; “Hamnet – A vida antes de Hamlet”, indicado em oito categorias; e o brasileiro “O agente secreto”, que disputa os prêmios de Melhor Filme, Filme Internacional, Ator (Wagner Moura) e Direção de Elenco.

As principais apostas dos veículos especializados variam entre “Pecadores” e “Uma batalha após a outra”. O primeiro, escrito e dirigido por Ryan Coogler (“Pantera Negra” e “Creed”), chegou aos cinemas em abril do ano passado. Ambientado no Mississippi de 1932, acompanha os gêmeos Fumaça e Fuligem (interpretados por Michael B. Jordan). Veteranos da Primeira Guerra Mundial, eles são ex-gângsteres de Chicago que retornam à cidade para abrir um clube de blues.

Naquela época de forte segregação racial, o clube de jazz de Fumaça e Fuligem recebe a população negra. A principal atração da noite de abertura é o jovem Sammy Moore (Miles Caton), primo dos gêmeos. Sua performance desencadeia eventos que envolvem entidades vampíricas. No entanto, os vampiros não estão interessados apenas em sugar o sangue dos negros, mas também espoliar sua cultura, território e memória.

Imigrantes

“Uma batalha após a outra”, que ficou em cartaz nos cinemas entre setembro e outubro do ano passado, não recorre a metáforas para abordar o preconceito.

Vencedor do Globo de Ouro em quatro categorias (Melhor Filme de Comédia ou Musical, Direção, Atriz Coadjuvante, para Teyana Taylor, e Roteiro), o longa de Paul Thomas Anderson acompanha o grupo revolucionário French 75, prestes a dar início a uma operação na fronteira do México com os EUA.

A ideia é causar tumulto para liberar imigrantes trancafiados em um centro de detenção. Quem está no comando é Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), companheira de Ghetto Pat (Leonardo DiCaprio), um dos poucos brancos do grupo.

Perfidia chega ao chefe dos militares, o coronel Steven J. Lockjaw (Sean Penn). Ela o humilha sem dó, inclusive sexualmente. Anos depois, quando o French 75 parece já ter se desfeito, Lockjaw inicia ataques a antigos integrantes do grupo.

Tênis de mesa

“Marty Supreme” não figura entre as principais apostas, mas não passa despercebido. Concorre em Melhor Filme, Ator (Timothée Chalamet), Direção, Roteiro Original, Design de Produção, Figurino, Montagem, Fotografia e Direção de Elenco.

O filme de Josh Safdie é inspirado na vida de Marty Reisman (1930-2012), talentoso e polêmico jogador de tênis de mesa que viveu como trapaceiro profissional. “Marty Supreme” ficou em cartaz nos cinemas brasileiros em janeiro deste ano.

• “MARTY SUPREME”

Centro Cultural Unimed-BH Minas, às 15h10

• “UMA BATALHA APÓS A OUTRA”

Centro Cultural Unimed-BH Minas, às 20h35 (somente hoje e dias 15 e 17/3)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

• “PECADORES”

Centro Cultural Unimed-BH Minas, às 20h35 (somente nos dias 14 16 e 18/3)