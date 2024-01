Cena do curta mineiro "O silêncio elementar", que será exibido na próxima segunda-feira (29/1) no festival holandês

Com a presença de nove produções brasileiras, o 53º Festival Internacional de Cinema de Roterdã (IFFR), começa nesta quinta-feira (25/1), na Holanda, com programação até 4 de fevereiro. O Brasil concorre à “Tiger competition” com o longa “Praia Formosa”, da carioca Julia De Simone, sobre a mulher do Congo que chegou em navio negreiro ao Brasil no século 19 e desperta no Rio de Janeiro neste século 21.

“Retrato de um certo Oriente”, do pernambucano Marcelo Gomes, é atração da “Big screen competition”. Conta a história de irmãos libaneses Emilie e Emir, que migram para o Brasil e deparam com uma tragédia. Na “Tiger short competition”, o representante do país é “Potenciais à deriva”, de Leonardo Pirondi, sobre fragmentos de um filme que remetem à ditadura militar.





A mineira Mariana de Melo leva para a Holanda o curta “O silêncio elementar”, que remete à influência da indústria da mineração sobre a população de Minas Gerais, cuja exibição ocorrerá na segunda-feira (29/1). O filme participa da “Short & Mid-Length” ao lado de “Se eu tô aqui é por mistério”, de Clari Ribeiro, e de “Um tropeço em cinco movimentos”, de Valentina Rosset.

Na mostra “Harbour”, será exibido “Greice” do cearense Leonardo Mouramateus. O longa “A paixão segundo G.H.”, de Luiz Fernando Carvalho, faz sua estreia internacional em Roterdã, assim como “Levante”, de Lillah Halla.