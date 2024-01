Com o anúncio das indicações ao Oscar nesta manhã (23/1), todas as cartas estão na mesa. É chegada então a hora de assistir aos nomeados na 96ª. edição do evento. Boa parte deles já está em cartaz, nos cinemas ou no streaming, e vários estão com datas de chegada próxima no Brasil.

Campeão de indicações, em 13 categorias, “Oppenheimer” segue para aluguel ou compra nas plataformas de vídeo on demand. O segundo filme mais indicado, “Pobres criaturas”, presente em 11 categorias, chega aos cinemas brasileiros em 1 de fevereiro.

Com 10 indicações, “Assassinos da lua das flores” está disponível na plataforma AppleTV+. Com oito, “Barbie” pode ser visto pelos assinantes da HBO Max e também para aluguel ou compra via VoD. “Maestro”, nomeado em sete categorias, segue disponível na Netflix.



Nesta quinta (25/1) chegam aos cinemas os filmes “Anatomia de uma queda” (cinco indicações) e “Vidas passadas” (duas). Outros longas com cinco indicações são “Os rejeitados”, que está em cartaz nos cinemas e “Zona de interesse”, que tem previsão de chegada ao país em 15 de fevereiro.

O único dos 10 longas que concorre ao Oscar de Melhor Filme e que não tem previsão de estreia no Brasil é “American fiction”. As cinco indicações que o filme de Cord Jefferson recebeu nesta terça devem mudar esta situação em breve.