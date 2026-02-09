Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Tânia Maria vence prêmio internacional de Melhor Atriz Coadjuvante

A intérprete de dona Sebastiana em 'O agente secreto' foi premiada no International Cinephile Society Awards; filme de Kleber Mendonça teve mais cinco vitórias

Publicidade
Carregando...
FO
Folhapress
FO
Folhapress
Repórter
09/02/2026 18:40

compartilhe

SIGA
x
Tânia Maria: do sertão potiguar ao estrelato em Hollywood com O Agente Secreto
Aos 79 anos, Tânia Maria é destaque no elenco de 'O agente secreto', que tem quatro indicações ao oscar crédito: Portal Giro 10

Tânia Maria, de 79 anos, venceu um prêmio internacional por sua atuação no filme "O agente secreto".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Ela recebeu o International Cinephile Society Awards na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

O filme também foi premiado em outras cinco categorias: Melhor Filme, Melhor Direção (Kléber Mendonça Filho), Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Direção de Elenco e Melhor Roteiro Original.

Leia Mais


A International Cinephile Society é formada por mais de 170 membros. O grupo, formado em 2003, conta com jornalistas, acadêmicos, historiadores e profissionais da área do cinema. Todos os anos, a sociedade vota para homenagear o melhor do cinema internacional.

Wagner Moura também levou dois prêmios internacionais na última semana. O brasileiro venceu o prêmio de Melhor Ator no Paris Film Critics Awards, concedido por críticos e jornalistas sediados em Paris, e o Virtuoso Award, no 41º Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, nos Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Virtuoso Award reconhece atuações de destaque da temporada e também foi entregue a Jacob Elordi ("Frankenstein"), Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor Sentimental"), Amy Madigan ("A Hora do Mal"), Wunmi Mosaku ("Pecadores"), Teyana Taylor e Chase Infiniti ("Uma Batalha Após a Outra") e Sydney Sweeney ("Christy").

Tópicos relacionados:

cinema cultura festival o-agente-secreto tania-maria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay