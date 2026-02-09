Tânia Maria vence prêmio internacional de Melhor Atriz Coadjuvante
A intérprete de dona Sebastiana em 'O agente secreto' foi premiada no International Cinephile Society Awards; filme de Kleber Mendonça teve mais cinco vitórias
compartilheSIGA
Tânia Maria, de 79 anos, venceu um prêmio internacional por sua atuação no filme "O agente secreto".
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ela recebeu o International Cinephile Society Awards na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.
O filme também foi premiado em outras cinco categorias: Melhor Filme, Melhor Direção (Kléber Mendonça Filho), Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Direção de Elenco e Melhor Roteiro Original.
Leia Mais
A International Cinephile Society é formada por mais de 170 membros. O grupo, formado em 2003, conta com jornalistas, acadêmicos, historiadores e profissionais da área do cinema. Todos os anos, a sociedade vota para homenagear o melhor do cinema internacional.
Wagner Moura também levou dois prêmios internacionais na última semana. O brasileiro venceu o prêmio de Melhor Ator no Paris Film Critics Awards, concedido por críticos e jornalistas sediados em Paris, e o Virtuoso Award, no 41º Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, nos Estados Unidos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Virtuoso Award reconhece atuações de destaque da temporada e também foi entregue a Jacob Elordi ("Frankenstein"), Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor Sentimental"), Amy Madigan ("A Hora do Mal"), Wunmi Mosaku ("Pecadores"), Teyana Taylor e Chase Infiniti ("Uma Batalha Após a Outra") e Sydney Sweeney ("Christy").