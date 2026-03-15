Bruna Marquezine usa amuleto de Wagner Moura no Oscar: ‘Molho brasileiro’

Atriz passou pelo tapete vermelho e mostrou no Instagram que usa um broche em homenagem ao amigo que concorre ao Oscar de Melhor Ator

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/03/2026 19:49

Bruna Marquezine usa broche em homenagem a Wagner Moura
Bruna Marquezine usa broche em homenagem a Wagner Moura crédito: AFP / Instagram / reprodução

A atriz Bruna Marquezine passou pelo tapete vermelho do Oscar neste domingo (15/3) declarando torcida para Wagner Moura, indicado ao prêmio de Melhor Ator por sua atuação em “O agente secreto”. Nas redes sociais, ela compartilhou um detalhe especial no look: um broche em homenagem ao ator. 

Em uma publicação feita nos stories, Marquezine mostrou o acessório com a inscrição “Wagner Moura – Molho Brasileiro”, acompanhado da bandeira do Brasil e de um coração, reforçando o apoio ao compatriota na disputa pela estatueta. 

Para a premiação, Marquezine escolheu um vestido da Gucci feito sob medida. O modelo, sem alças e com silhueta ajustada ao corpo, é confeccionado em tricô prateado e bordado com miçangas de vidro.

A peça foi criada pelo diretor criativo da marca, Sabato De Sarno, e marca um momento inédito: Marquezine se tornou a primeira brasileira a usar um modelo customizado assinado pelo estilista para a grife italiana.

Lázaro Ramos e Adolpho Veloso, indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por 'Sonho de trem'-Redes sociais / AFP
Bruna Marquezine e Maria Fernanda Cândido-AFP / redes sociais
Alice Carvalho e Robério Diógenes-AFP
Kleber Mendonça Filho e a mulher, Emilie Lesclaux, diretor e produtora de 'O agente secreto'-AFP
Carlos Francisco e Isabel Zuáa -Karina Chancey
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado-AFP
Gabriel Domingues -AFP
Gabriel Leone e Thomas Aquino -AFP
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado-AFP
