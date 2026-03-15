Bruna Marquezine usa amuleto de Wagner Moura no Oscar: ‘Molho brasileiro’
Atriz passou pelo tapete vermelho e mostrou no Instagram que usa um broche em homenagem ao amigo que concorre ao Oscar de Melhor Ator
A atriz Bruna Marquezine passou pelo tapete vermelho do Oscar neste domingo (15/3) declarando torcida para Wagner Moura, indicado ao prêmio de Melhor Ator por sua atuação em “O agente secreto”. Nas redes sociais, ela compartilhou um detalhe especial no look: um broche em homenagem ao ator.
Em uma publicação feita nos stories, Marquezine mostrou o acessório com a inscrição “Wagner Moura – Molho Brasileiro”, acompanhado da bandeira do Brasil e de um coração, reforçando o apoio ao compatriota na disputa pela estatueta.
Leia Mais
Para a premiação, Marquezine escolheu um vestido da Gucci feito sob medida. O modelo, sem alças e com silhueta ajustada ao corpo, é confeccionado em tricô prateado e bordado com miçangas de vidro.
A peça foi criada pelo diretor criativo da marca, Sabato De Sarno, e marca um momento inédito: Marquezine se tornou a primeira brasileira a usar um modelo customizado assinado pelo estilista para a grife italiana.
