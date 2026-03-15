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OSCAR 2026

Cidade onde Wagner Moura cresceu tem telão para acompanhar o Oscar 2026

Rodelas, no interior da Bahia, vai acompanhar o filho ilustre, que concorre à estatueta de Melhor Ator, no Centro da cidade

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/03/2026 19:34

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Wagner Moura em imagem do filme 'O agente secreto', de Kleber Mendonça Filho
Wagner Moura em imagem do filme 'O agente secreto', de Kleber Mendonça Filho crédito: Reprodução

Moradores de Rodelas, no interior da Bahia, vão acompanhar de uma forma especial a cerimônia do Oscar neste domingo (15/3). A prefeitura do município anunciou que o evento será transmitido em um telão instalado no centro esportivo da cidade, com início previsto para as 20h. 

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Segundo comunicado divulgado pela administração municipal, a população foi convidada a se reunir para assistir à principal premiação do cinema mundial e torcer pelo filme “O agente secreto”, estrelado pelo ator baiano Wagner Moura. A produção representa o Brasil na disputa e é considerada por moradores e autoridades locais um momento histórico para o país na premiação.

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Embora tenha nascido em Salvador, Moura passou parte da infância em Rodelas. Ainda criança, ele se mudou para o município com os pais e a irmã. Anos depois, retornou à capital baiana, onde cursou Comunicação na Universidade Federal da Bahia. Hoje consolidado no cinema nacional e também com carreira internacional, o ator disputa o prêmio de Melhor Ator na edição de 2026.

Localizada no Vale do São Francisco, Rodelas integra a microrregião de Paulo Afonso e fica a cerca de 532 quilômetros de Salvador. De acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município tem 10.308 habitantes, com estimativa de 10.884 moradores em 2025.

A cidade ocupa uma área territorial de 2.207,159 km², com apenas 2,26 km² de área urbanizada. Dados do IBGE indicam ainda que o índice de arborização das vias públicas é de 46,99%, enquanto cerca de 71% da população conta com acesso a esgotamento sanitário adequado. O aniversário do município é celebrado em 30 de julho.

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Recém-premiado como melhor ator no Globo de Ouro e concorrendo ao Oscar, Wagner Moura carrega na própria história uma infância marcada por transformações profundas no sertão baiano. -Reprodução/TV Globo
Recém-premiado como melhor ator no Globo de Ouro e concorrendo ao Oscar, Wagner Moura carrega na própria história uma infância marcada por transformações profundas no sertão baiano. Reprodução/TV Globo
Ele viveu parte dos primeiros anos em Rodelas, cidade que deixou de existir após ser inundada para dar lugar à Usina Hidrelétrica de Itaparica (hoje Usina Luiz Gonzaga). -Panoramio - ARANHACELLDIGITAIS
Ele viveu parte dos primeiros anos em Rodelas, cidade que deixou de existir após ser inundada para dar lugar à Usina Hidrelétrica de Itaparica (hoje Usina Luiz Gonzaga). Panoramio - ARANHACELLDIGITAIS
Com o alagamento da região, os moradores precisaram ser realocados para um novo município, conhecido como Nova Rodelas. -Flickr - Glauco Umbelino
Com o alagamento da região, os moradores precisaram ser realocados para um novo município, conhecido como Nova Rodelas. Flickr - Glauco Umbelino
Na época da mudança, o futuro ator chegou a aparecer em uma reportagem de televisão, ainda criança, com o rosto coberto de lama. -Reprodução
Na época da mudança, o futuro ator chegou a aparecer em uma reportagem de televisão, ainda criança, com o rosto coberto de lama. Reprodução
Anos depois, Wagner chegou a comentar sobre a antiga Rodelas em entrevistas, sempre com tom nostálgico. -Reprodução/Internet
Anos depois, Wagner chegou a comentar sobre a antiga Rodelas em entrevistas, sempre com tom nostálgico. Reprodução/Internet
“[Rodelas] é uma cidade linda. Tenho uma memória de uma cidade idílica. Queria voltar lá pra mostrar a cidade para os meus filhos”, disse ele, em 2011. -Reproduc?a?o/YouTube
“[Rodelas] é uma cidade linda. Tenho uma memória de uma cidade idílica. Queria voltar lá pra mostrar a cidade para os meus filhos”, disse ele, em 2011. Reproduc?a?o/YouTube
“Mas eu fico sem querer ir porque é outra cidade, e eu tenho medo de apagar aquela memória tão boa que eu tenho dali”, completou o ator na época. -Reproduc?a?o/YouTube
“Mas eu fico sem querer ir porque é outra cidade, e eu tenho medo de apagar aquela memória tão boa que eu tenho dali”, completou o ator na época. Reproduc?a?o/YouTube
Em outra ocasião, durante participação no programa Papo de Segunda, o artista refletiu sobre como suas origens moldaram sua identidade. -Reproduc?a?o/YouTube
Em outra ocasião, durante participação no programa Papo de Segunda, o artista refletiu sobre como suas origens moldaram sua identidade. Reproduc?a?o/YouTube
“Sou resultado do lugar de onde vim, da minha infância, do contexto cultural onde fui forjado, tanto do sertão da Bahia quanto de Salvador”, disse. -Reproduc?a?o/YouTube
“Sou resultado do lugar de onde vim, da minha infância, do contexto cultural onde fui forjado, tanto do sertão da Bahia quanto de Salvador”, disse. Reproduc?a?o/YouTube
Segundo ele, preservar essa trajetória é essencial, pois é justamente essa bagagem que o diferencia e dá sentido à sua atuação artística, inclusive no cenário internacional. -Reprodução/YouTube
Segundo ele, preservar essa trajetória é essencial, pois é justamente essa bagagem que o diferencia e dá sentido à sua atuação artística, inclusive no cenário internacional. Reprodução/YouTube
Atualmente, o ator vive em Los Angeles, embora tenha um apartamento em Salvador, na Bahia. -Divulgac?a?o/Cibelle Levi
Atualmente, o ator vive em Los Angeles, embora tenha um apartamento em Salvador, na Bahia. Divulgac?a?o/Cibelle Levi
Rodelas fica situada no norte do estado da Bahia, na região Nordeste do Brasil, às margens do rio São Francisco. -Divulgac?a?o/Prefeitura de Rodelas
Rodelas fica situada no norte do estado da Bahia, na região Nordeste do Brasil, às margens do rio São Francisco. Divulgac?a?o/Prefeitura de Rodelas
Segundo o último Censo, realizado em 2022, o município tem cerca de 10,3 mil habitantes. -Reproduc?a?o/YouTube
Segundo o último Censo, realizado em 2022, o município tem cerca de 10,3 mil habitantes. Reproduc?a?o/YouTube
A história do município remonta ao período colonial brasileiro, quando a área fazia parte das rotas migratórias indígenas. -Reproduc?a?o/YouTube
A história do município remonta ao período colonial brasileiro, quando a área fazia parte das rotas migratórias indígenas. Reproduc?a?o/YouTube
O distrito foi criado em 1922 dentro do então município de Glória e só se emancipou como município em 31 de julho de 1962. -Reproduc?a?o/YouTube
O distrito foi criado em 1922 dentro do então município de Glória e só se emancipou como município em 31 de julho de 1962. Reproduc?a?o/YouTube
A economia do município é impulsionada pela agricultura irrigada, com destaque para a produção de coco, o que lhe rende o título de “capital do coco”. -Vijaya narasimha por Pixabay
A economia do município é impulsionada pela agricultura irrigada, com destaque para a produção de coco, o que lhe rende o título de “capital do coco”. Vijaya narasimha por Pixabay
Culturalmente, Rodelas preserva tradições ligadas à história sertaneja e à presença indígena, sendo palco de eventos como a Semana dos Povos Indígenas. -Divulgac?a?o/Secretaria de Cultura do Estado da Bahia
Culturalmente, Rodelas preserva tradições ligadas à história sertaneja e à presença indígena, sendo palco de eventos como a Semana dos Povos Indígenas. Divulgac?a?o/Secretaria de Cultura do Estado da Bahia

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