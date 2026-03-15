Cidade onde Wagner Moura cresceu tem telão para acompanhar o Oscar 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Moradores de Rodelas, no interior da Bahia, vão acompanhar de uma forma especial a cerimônia do Oscar neste domingo (15/3). A prefeitura do município anunciou que o evento será transmitido em um telão instalado no centro esportivo da cidade, com início previsto para as 20h.
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Segundo comunicado divulgado pela administração municipal, a população foi convidada a se reunir para assistir à principal premiação do cinema mundial e torcer pelo filme “O agente secreto”, estrelado pelo ator baiano Wagner Moura. A produção representa o Brasil na disputa e é considerada por moradores e autoridades locais um momento histórico para o país na premiação.
Embora tenha nascido em Salvador, Moura passou parte da infância em Rodelas. Ainda criança, ele se mudou para o município com os pais e a irmã. Anos depois, retornou à capital baiana, onde cursou Comunicação na Universidade Federal da Bahia. Hoje consolidado no cinema nacional e também com carreira internacional, o ator disputa o prêmio de Melhor Ator na edição de 2026.
Localizada no Vale do São Francisco, Rodelas integra a microrregião de Paulo Afonso e fica a cerca de 532 quilômetros de Salvador. De acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município tem 10.308 habitantes, com estimativa de 10.884 moradores em 2025.
A cidade ocupa uma área territorial de 2.207,159 km², com apenas 2,26 km² de área urbanizada. Dados do IBGE indicam ainda que o índice de arborização das vias públicas é de 46,99%, enquanto cerca de 71% da população conta com acesso a esgotamento sanitário adequado. O aniversário do município é celebrado em 30 de julho.
Recém-premiado como melhor ator no Globo de Ouro e concorrendo ao Oscar, Wagner Moura carrega na própria história uma infância marcada por transformações profundas no sertão baiano.
Reprodução/TV Globo
Ele viveu parte dos primeiros anos em Rodelas, cidade que deixou de existir após ser inundada para dar lugar à Usina Hidrelétrica de Itaparica (hoje Usina Luiz Gonzaga).
Panoramio - ARANHACELLDIGITAIS
Com o alagamento da região, os moradores precisaram ser realocados para um novo município, conhecido como Nova Rodelas.
Flickr - Glauco Umbelino
Na época da mudança, o futuro ator chegou a aparecer em uma reportagem de televisão, ainda criança, com o rosto coberto de lama.
Reprodução
Anos depois, Wagner chegou a comentar sobre a antiga Rodelas em entrevistas, sempre com tom nostálgico.
Reprodução/Internet
“[Rodelas] é uma cidade linda. Tenho uma memória de uma cidade idílica. Queria voltar lá pra mostrar a cidade para os meus filhos”, disse ele, em 2011.
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“Mas eu fico sem querer ir porque é outra cidade, e eu tenho medo de apagar aquela memória tão boa que eu tenho dali”, completou o ator na época.
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Em outra ocasião, durante participação no programa Papo de Segunda, o artista refletiu sobre como suas origens moldaram sua identidade.
Reproduc?a?o/YouTube
“Sou resultado do lugar de onde vim, da minha infância, do contexto cultural onde fui forjado, tanto do sertão da Bahia quanto de Salvador”, disse.
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Segundo ele, preservar essa trajetória é essencial, pois é justamente essa bagagem que o diferencia e dá sentido à sua atuação artística, inclusive no cenário internacional.
Reprodução/YouTube
Atualmente, o ator vive em Los Angeles, embora tenha um apartamento em Salvador, na Bahia.
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Rodelas fica situada no norte do estado da Bahia, na região Nordeste do Brasil, às margens do rio São Francisco.
Divulgac?a?o/Prefeitura de Rodelas
Segundo o último Censo, realizado em 2022, o município tem cerca de 10,3 mil habitantes.
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A história do município remonta ao período colonial brasileiro, quando a área fazia parte das rotas migratórias indígenas.
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O distrito foi criado em 1922 dentro do então município de Glória e só se emancipou como município em 31 de julho de 1962.
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A economia do município é impulsionada pela agricultura irrigada, com destaque para a produção de coco, o que lhe rende o título de “capital do coco”.
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Culturalmente, Rodelas preserva tradições ligadas à história sertaneja e à presença indígena, sendo palco de eventos como a Semana dos Povos Indígenas.
Divulgac?a?o/Secretaria de Cultura do Estado da Bahia