Cidade onde Wagner Moura cresceu tem telão para acompanhar o Oscar 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Moradores de Rodelas, no interior da Bahia, vão acompanhar de uma forma especial a cerimônia do Oscar neste domingo (15/3). A prefeitura do município anunciou que o evento será transmitido em um telão instalado no centro esportivo da cidade, com início previsto para as 20h.

Segundo comunicado divulgado pela administração municipal, a população foi convidada a se reunir para assistir à principal premiação do cinema mundial e torcer pelo filme “O agente secreto”, estrelado pelo ator baiano Wagner Moura. A produção representa o Brasil na disputa e é considerada por moradores e autoridades locais um momento histórico para o país na premiação.

Embora tenha nascido em Salvador, Moura passou parte da infância em Rodelas. Ainda criança, ele se mudou para o município com os pais e a irmã. Anos depois, retornou à capital baiana, onde cursou Comunicação na Universidade Federal da Bahia. Hoje consolidado no cinema nacional e também com carreira internacional, o ator disputa o prêmio de Melhor Ator na edição de 2026.

Localizada no Vale do São Francisco, Rodelas integra a microrregião de Paulo Afonso e fica a cerca de 532 quilômetros de Salvador. De acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município tem 10.308 habitantes, com estimativa de 10.884 moradores em 2025.

A cidade ocupa uma área territorial de 2.207,159 km², com apenas 2,26 km² de área urbanizada. Dados do IBGE indicam ainda que o índice de arborização das vias públicas é de 46,99%, enquanto cerca de 71% da população conta com acesso a esgotamento sanitário adequado. O aniversário do município é celebrado em 30 de julho.

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