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OSCAR 2026

Oscar 2026: o que significa broche vermelho usado por artistas?

Símbolo ligado à campanha Artists4Ceasefire apareceu em looks de convidados durante a premiação e reforça manifestação política no evento

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/03/2026 21:16

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Equipe do filme 'A voz de Hind Rajab' usa pin pela paz em Gaza
Equipe do filme 'A voz de Hind Rajab' usa pin pela paz em Gaza crédito: Deadline / reprodução

Quem assistiu à chegada das celebridades ao tapete vermelho do Oscar 2026 pode ter percebido um detalhe em comum no visual de alguns convidados: um pequeno broche em vermelho e branco preso à roupa. Nomes como Elizabeth Woodward, Saja Kilani e Nadim Cheikhrouha apareceram usando o acessório. Mais do que um elemento decorativo, o acessório representa um posicionamento político e humanitário.

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O símbolo faz parte da campanha Artists4Ceasefire, iniciativa formada por artistas e profissionais da indústria cultural que defendem um cessar-fogo permanente na Faixa de Gaza e pedem uma solução que garanta paz duradoura entre palestinos e israelenses.

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Nesta edição, o gesto ganhou ainda mais atenção após um episódio envolvendo o ator palestino Motaz Malhees, integrante do filme "A voz de Hind Rajab". O artista afirmou que foi impedido de entrar nos Estados Unidos devido à sua cidadania, situação que aumentou a repercussão em torno do símbolo exibido no tapete vermelho.

Integrantes da equipe do longa também apareceram usando o pin durante a chegada ao evento, reforçando o gesto de solidariedade.

O design do broche ganhou uma nova versão para a cerimônia deste ano. A peça foi criada pelo artista norte-americano Shepard Fairey e busca representar ideias como humanidade, justiça e apoio à paz.

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