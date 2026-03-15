Oscar 2026: o que significa broche vermelho usado por artistas?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quem assistiu à chegada das celebridades ao tapete vermelho do Oscar 2026 pode ter percebido um detalhe em comum no visual de alguns convidados: um pequeno broche em vermelho e branco preso à roupa. Nomes como Elizabeth Woodward, Saja Kilani e Nadim Cheikhrouha apareceram usando o acessório. Mais do que um elemento decorativo, o acessório representa um posicionamento político e humanitário.

"Bridgerton” star Charithra Chandran explains why she’s wearing a red Artists4Ceasefire pin on the #Oscars red carpet: “The idea of children and people dying is not something that I can accept or tolerate.” https://t.co/Zgi4xT8rpc pic.twitter.com/XtaNjuELcc — USA TODAY (@USATODAY) March 15, 2026

O símbolo faz parte da campanha Artists4Ceasefire, iniciativa formada por artistas e profissionais da indústria cultural que defendem um cessar-fogo permanente na Faixa de Gaza e pedem uma solução que garanta paz duradoura entre palestinos e israelenses.

Nesta edição, o gesto ganhou ainda mais atenção após um episódio envolvendo o ator palestino Motaz Malhees, integrante do filme "A voz de Hind Rajab". O artista afirmou que foi impedido de entrar nos Estados Unidos devido à sua cidadania, situação que aumentou a repercussão em torno do símbolo exibido no tapete vermelho.

Integrantes da equipe do longa também apareceram usando o pin durante a chegada ao evento, reforçando o gesto de solidariedade.

The team behind 'The Voice of Hind Rajab' on their decision to wear pins on the #Oscars red carpet calling for a "permanent ceasefire" pic.twitter.com/Vtcd5wCMS9 — Deadline (@DEADLINE) March 15, 2026

O design do broche ganhou uma nova versão para a cerimônia deste ano. A peça foi criada pelo artista norte-americano Shepard Fairey e busca representar ideias como humanidade, justiça e apoio à paz.

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