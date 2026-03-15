‘O agente secreto’ perde Oscar de Melhor Direção de Elenco
Filme brasileiro foi indicado na categoria que estreou neste ano e em outras três: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator (Wagner Moura)
compartilheSIGA
“O agente secreto” perdeu o Oscar de Melhor Direção de Elenco, na noite deste domingo (15/3), na 98ª edição do Oscar, que marcou a estreia dessa categoria. A direção de elenco do filme de Kleber Mendonça Filho é assinada por Gabriel Domingues.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O longa brasileiro foi indicado ao lado de “Hamnet”, com elenco assinado por Nina Gold, “Marty Supreme”, por Jennifer Venditti, “Uma batalha após a outra”, assinado por Cassandra Kulukundis, e “Pecadores”, por Francine Maisler.
O filme destaca uma seleção de atores que inclui profissionais de diversos estados, idades e características, num trabalho que procurou ressaltar a diversidade da população brasileira.
Liderado pelo baiano Wagner Moura, “O agente secreto” tem quatro mineiros no elenco: Carlos Francisco, no papel de Alexandre, sogro do protagonista; Laura Lufési, como a pesquisadora Flávia; Wilson Rabelo, como Chico; e Luciano Chirolli, no papel do industrial Henrique Ghirotti.
Para Carlos Francisco, “é um elenco que reflete o que é o Brasil. É um país rural, cheio de gente de vários traços, com várias caras – tem negro, tem gente com traço indígena, tem gente loura, tem gente de tudo quanto é jeito. Isso é o Brasil. É um filme que reflete um pouco o que é o Brasil”, conforme disse em entrevista recente ao Estado de Minas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes