OSCAR 2026

‘O agente secreto’ perde Oscar de Melhor Direção de Elenco

Filme brasileiro foi indicado na categoria que estreou neste ano e em outras três: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator (Wagner Moura)

Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
15/03/2026 21:04 - atualizado em 15/03/2026 21:05

O Agente Secreto: todos os prêmios que Wagner Moura levou até agora
Capitaneado pelo baiano Wagner Moura, o elenco de "O agente secreto" conta com atores de diversos estados crédito: Vitrine filmes/Divulgação

“O agente secreto” perdeu o Oscar de Melhor Direção de Elenco, na noite deste domingo (15/3), na 98ª edição do Oscar, que marcou a estreia dessa categoria. A direção de elenco do filme de Kleber Mendonça Filho é assinada por Gabriel Domingues. 

O longa brasileiro foi indicado ao lado de “Hamnet”, com elenco assinado por Nina Gold, “Marty Supreme”, por Jennifer Venditti, “Uma batalha após a outra”, assinado por Cassandra Kulukundis, e “Pecadores”, por Francine Maisler.

O filme destaca uma seleção de atores que inclui profissionais de diversos estados, idades e características, num trabalho que procurou ressaltar a diversidade da população brasileira. 

Liderado pelo baiano Wagner Moura, “O agente secreto” tem quatro mineiros no elenco: Carlos Francisco, no papel de Alexandre, sogro do protagonista; Laura Lufési, como a pesquisadora Flávia; Wilson Rabelo, como Chico; e Luciano Chirolli, no papel do industrial Henrique Ghirotti.

Para Carlos Francisco, “é um elenco que reflete o que é o Brasil. É um país rural, cheio de gente de vários traços, com várias caras – tem negro, tem gente com traço indígena, tem gente loura, tem gente de tudo quanto é jeito. Isso é o Brasil. É um filme que reflete um pouco o que é o Brasil”, conforme disse em entrevista recente ao Estado de Minas. 




*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes

overflay

overflay