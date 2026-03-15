Oscar 2026: Wagner Moura revela amuletos da sorte que levou para o Oscar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Indicado ao prêmio de Melhor Ator no Oscar de 2026, o ator Wagner Moura chegou à cerimônia cercado de amuletos da sorte. A premiação acontece na noite deste domingo (15/3), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em entrevista à HBO, o artista mostrou um dos objetos que levou o pequeno “santinho” com o desenho dele mesmo ganhando o Globo de Ouro, com a frase “Wagner da Sorte”. “Eu ganhei esse aqui. Quando estava no Golden Globes, me deram um (santinho) de Fernanda Torres”, contou o ator.

Moura também revelou que recebeu outro presente especial do amigo Lázaro Ramos. “Lazinho me deu uma fita do Bonfim bem linda”, disse, referindo-se ao tradicional amuleto religioso baiano.

Ao ser questionado sobre a quantidade de patuás que levava, WAgner respondeu em tom de brincadeira: “Eu sou baiano”. O ator revelou que realizou rituais antes de sair de casa, mas preferiu não entrar em detalhes. “Um bocado de coisa”, disse, rindo.

Lázaro Ramos mostrou no sábado o 'santinho da sorte' de Wagner Moura que levou para Los Angeles, onde acompanha a festa do Oscar Reprodução

Mais cedo, Moura conversou com a equipe da Academy of Motion Picture Arts and Sciences no tapete vermelho da cerimônia. Durante a entrevista, o ator manteve o clima leve e bem-humorado.

Logo no início da conversa, ele comentou sobre a expectativa para a longa noite da premiação e fez uma brincadeira sobre a curiosidade dos convidados em relação à comida no evento. “Não tem comida aqui… não tem nuggets de frango”, disse, arrancando risadas.

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