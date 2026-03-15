'Não tenho pretensão de ensinar nada', diz Kleber Mendonça Filho no Oscar
Diretor de 'O agente secreto' comentou o tom político de seu longa: 'Cinema é ferramenta maravilhosa de registro para o futuro'
SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - "Não tenho pretensão de ensinar nada pra ninguém", disse Kleber Mendonça Filho em entrevista no tapete vermelho do Oscar, sobre o tom político de "O agente secreto".
"Eu acho que o cinema é uma ferramenta maravilhosa de registro para o futuro, e quando você conta uma história verdadeira e honesta ela fica", disse o diretor. "Quero que o filme faça sentido para o Brasil e os brasileiros."
O cineasta estava ao lado de sua mulher, Emilie Lesclaux, também produtora de "O agente secreto". Mendonça Filho ainda mandou um beijo para os conterrâneos recifenses.
