'Não tenho pretensão de ensinar nada', diz Kleber Mendonça Filho no Oscar

Diretor de 'O agente secreto' comentou o tom político de seu longa: 'Cinema é ferramenta maravilhosa de registro para o futuro'

15/03/2026 20:16

Kleber Mendonça Filho e a mulher, produtora Emilie Lesclaux, no tapete vermelho do Oscar
Kleber Mendonça Filho e a mulher, a produtora Emilie Lesclaux, no tapete vermelho do Oscar crédito: Angela Weiss/AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - "Não tenho pretensão de ensinar nada pra ninguém", disse Kleber Mendonça Filho em entrevista no tapete vermelho do Oscar, sobre o tom político de "O agente secreto".

"Eu acho que o cinema é uma ferramenta maravilhosa de registro para o futuro, e quando você conta uma história verdadeira e honesta ela fica", disse o diretor. "Quero que o filme faça sentido para o Brasil e os brasileiros."

 

Leia Mais


O cineasta estava ao lado de sua mulher, Emilie Lesclaux, também produtora de "O agente secreto". Mendonça Filho ainda mandou um beijo para os conterrâneos recifenses.

Lázaro Ramos e Adolpho Veloso, indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por 'Sonho de trem'-Redes sociais / AFP
Lázaro Ramos e Adolpho Veloso, indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por 'Sonho de trem' Redes sociais / AFP
Bruna Marquezine e Maria Fernanda Cândido-AFP / redes sociais
Bruna Marquezine e Maria Fernanda Cândido AFP / redes sociais
Alice Carvalho e Robério Diógenes-AFP
Alice Carvalho e Robério Diógenes AFP
Kleber Mendonça Filho e a mulher, Emilie Lesclaux, diretor e produtora de 'O agente secreto'-AFP
Kleber Mendonça Filho e a mulher, Emilie Lesclaux, diretor e produtora de 'O agente secreto' AFP
Carlos Francisco e Isabel Zuáa -Karina Chancey
Carlos Francisco e Isabel Zuáa Karina Chancey
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado-AFP
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado AFP
Gabriel Domingues -AFP
Gabriel Domingues AFP
Gabriel Leone e Thomas Aquino -AFP
Gabriel Leone e Thomas Aquino AFP
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado-AFP
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado AFP

