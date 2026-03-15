OSCAR 2026
Belo Horizonte em festa para a 98º edição do Oscar
Torcida por 'O agente secreto' no Oscar ocupou locais públicos e privados em Belo Horizonte na noite deste domingo (15/3)
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Samba do Arco exibe a cerimônia e atrai fãs de 'O agente secreto' para torcer pelo filme Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press.
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98ª edição do Oscar movimenta a capital mineira na noite deste domingo (15/3) Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press.
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Telão na Região Central de BH exibe cerimônia do Oscar Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press.
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Cine UNA Belas Artes transmite a cerimônia do Oscar em suas três salas Foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press.
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Público garantiu lugar com antecedência para acompanhar a cerimônia no UNA Cine Belas Artes Foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press.
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Bar Cannibals entra no clima de Copa e também transmite a cerimônia do Oscar neste domingo (15/3) Foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press.
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Bar Mi Corazón, na Avenida Sapucaí, reúne torcedores para acompanhar a transmissão do Oscar Foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press.
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