Assine
overlay
Início Galeria
OSCAR 2026

Belo Horizonte em festa para a 98º edição do Oscar

Torcida por 'O agente secreto' no Oscar ocupou locais públicos e privados em Belo Horizonte na noite deste domingo (15/3)

E
Estado de Minas
  • Samba do Arco exibe a cerimônia e atrai fãs de 'O agente secreto' para torcer pelo filme
    Samba do Arco exibe a cerimônia e atrai fãs de 'O agente secreto' para torcer pelo filme Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press.
  • 98ª edição do Oscar movimenta a capital mineira na noite deste domingo (15/3)
    98ª edição do Oscar movimenta a capital mineira na noite deste domingo (15/3) Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press.
  • Telão na Região Central de BH exibe cerimônia do Oscar
    Telão na Região Central de BH exibe cerimônia do Oscar Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press.
  • Cine UNA Belas Artes transmite a cerimônia do Oscar em suas três salas
    Cine UNA Belas Artes transmite a cerimônia do Oscar em suas três salas Foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press.
  • Público garantiu lugar com antecedência para acompanhar a cerimônia no UNA Cine Belas Artes
    Público garantiu lugar com antecedência para acompanhar a cerimônia no UNA Cine Belas Artes Foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press.
  • Bar Cannibals entra no clima de Copa e também transmite a cerimônia do Oscar neste domingo (15/3)
    Bar Cannibals entra no clima de Copa e também transmite a cerimônia do Oscar neste domingo (15/3) Foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press.
  • Bar Mi Corazón, na Avenida Sapucaí, reúne torcedores para acompanhar a transmissão do Oscar
    Bar Mi Corazón, na Avenida Sapucaí, reúne torcedores para acompanhar a transmissão do Oscar Foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press.
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay