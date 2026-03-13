Categoria em que brasileiro concorre pode ter vitória inédita

Em 98 anos de Oscar, nenhuma mulher levou a estatueta de Melhor Fotografia. Autumn Durald Arkapaw, a diretora de fotografia de “Pecadores”, pode se tornar a primeira a conquistar o prêmio. O brasileiro Adolpho Veloso também está indicado, pelo longa norte-americano “Sonhos de trem”.



A categoria reconhece os profissionais responsáveis por definir a estética visual de um filme, incluindo iluminação, enquadramento e movimento de câmera. No ano passado, o vencedor foi Lol Crawley, por “O brutalista”.



Até hoje, apenas quatro diretoras de fotografia, incluindo Autumn, foram indicadas ao Oscar. A primeira nomeação – para Rachel Morrison – ocorreu somente na 90ª edição da premiação. Autumn, de 46 anos, é a primeira mulher não branca a concorrer na categoria.



Filha de mãe filipina e pai negro, com raízes no Mississippi, cenário de “Pecadores”, ela formou-se em Direção de Fotografia pelo American Film Institute. Assinou a direção de fotografia de filmes como “Pantera Negra: Wakanda para sempre”, “The last showgirl”, “Loki” e de videoclipes de artistas como Rihanna e Jonas Brothers.



Dia emocionante

Em entrevista à American Society of Cinematographers, Autumn contou que demorou a se imaginar na profissão devido à pouca presença feminina. “Nunca havia visto diretoras de fotografia nos créditos dos filmes de que gostava até ver Ellen Kuras em ‘Blow’”, contou.



“Aquele dia foi muito emocionante porque pensei: ‘Se existe uma, pode existir outra.’ Depois disso, levei a carreira a sério e decidi que era algo que realmente queria seguir.”



Foi Rachel Morrison, que já havia colaborado com o diretor Ryan Coogler em “Fruitvale station: A última parada” e “Pantera Negra”, que indicou Autumn para trabalhar com o cineasta.



Em “Pecadores”, uma das soluções visuais mais marcantes propostas pela diretora é o movimento circular de câmera na revelação dos gêmeos Fumaça e Fuligem (ambos interpretados por Michael B. Jordan, indicado a Melhor Ator).



“Nunca havia pensado em um plano em que uma pessoa parece surgir da outra. Mas, naquele plano, instantaneamente tudo o que estou tentando dizer sobre aqueles personagens está ali”, afirmou Coogler ao jornal “The New York Times”.



No aspecto técnico, Autumn utilizou lentes anamórficas da Panavision. Inspirada por filmes dos anos 1970, como “Manhattan”, fotografado por Gordon Willis, Autumn trabalha com esse tipo de lente há uma década. O formato adiciona textura e amplia as imagens na horizontal, criando as barras pretas nas bordas das cenas.



Inicialmente, “Pecadores” seria gravado em filme 16mm, formato comum em obras de terror, como “Cisne negro” e “The walking dead”, por sua granulação. A pedido do estúdio Warner, porém, o longa foi rodado em 65mm Imax. A tecnologia, a maior do mercado, amplia a nitidez da imagem e do som, conferindo escala de espetáculo ao filme.



Christopher Nolan gravou “Oppenheimer” e quase todas as obras que dirigiu na última década em Imax. Autumn se tornou, em 2025, a primeira mulher a filmar um longa-metragem nesse formato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes