Oscar 2026 tem piada com Timothée Chalamet e polêmica do balé

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cerimônia do Oscar 2026, realizada neste domingo (15/3), teve momentos de humor logo no início da transmissão. Em seu monólogo de abertura, o comediante Conan O'Brien fez uma piada envolvendo o ator Timothée Chalamet e a recente polêmica envolvendo declarações dele sobre outras formas de arte.

Conan O’Brien makes an opera and ballet joke directly to Timotheé Chalamet at the #Oscars pic.twitter.com/HnvkK0TmxN — (@CinemaBurst) March 15, 2026

Ao comentar o esquema de segurança da cerimônia, reforçada segundo o FBI, O’Brien brincou com o assunto. “A segurança está extremamente reforçada esta noite. Me disseram que há preocupações com ataques vindos tanto da comunidade da ópera quanto da do balé”, disse, enquanto a câmera focava em Chalamet.

A segurança de fato foi reforçada diante de uma ameaça de um eventual ataque de drones do Irã na Costa Oeste dos Estados Unidos, no contexto da guerra lançada contra Teerã por Donald Trump e Israel.

A fala arrancou risadas do público. “Você só está bravo porque esqueceu do jazz!”, completou o apresentador, direcionado para o ator, provocando ainda mais aplausos e gargalhadas no teatro.

A piada faz referência a um comentário feito por Chalamet em fevereiro, durante bate-papo com o ator Matthew McConaughey promovido pela revista Variety em parceria com a CNN.

Na ocasião, o ator falava sobre a importância de defender o cinema para garantir sua continuidade no futuro. Ao mencionar outras áreas artísticas, no entanto, a declaração acabou sendo mal recebida por parte da comunidade cultural.

“Não quero trabalhar no balé ou na ópera, ou sabe, em coisas que é tipo ‘vamos manter isso daqui vivo’, mesmo que ninguém ligue mais para isso”, disse o ator na conversa, em tom de brincadeira. Chalamet concorre ao Oscar de Melhor Ator, com "Marty Supreme".

As declarações dele foram rebatidas por importantes companhias e artistas de ópera e balé do mundo, nos Estados Unidos e Europa. Em Belo Horizonte, o Grupo Corpo se manifestou, exibindo vídeos de aplausos e ovações a seus bailarinos em vários países.

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