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OSCAR 2026

‘Uma batalha após a outra’ leva Oscar de Melhor direção de elenco

Filme supera o longa-metragem de Kleber Mendonça Filho e marca estreia de nova categoria na premiação

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Correio Braziliense
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Repórter
15/03/2026 22:31

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Cassandra Kulukundis (Uma batalha após a outra) assina a direção de elenco do filme vencedor.
Cassandra Kulukundis (Uma batalha após a outra) assina a direção de elenco do filme vencedor. crédito: VALERIE MACON / AFP

"Uma batalha após a outra" é o vencedor do Oscar de melhor direção de elencoA premiação foi realizada neste domingo (15/3), no Dolby Theater, em Los Angeles. "O agente secreto" concorria nessa categoria, além de "Pecadores", "Hamnet: A vida antes de Hamlet" e "Marty Supreme".

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Cassandra Kulukundis ("Uma batalha após a outra") assina a direção de elenco do filme vencedor. Em Uma batalha após a outra, Leonardo Dicaprio interpreta Bob Ferguson, um ex revolucionário que sai da aposentadoria para a missão mais importante e mais arriscada de toda a vida: resgatar a filha adolescente, Willa.

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Estreante no ano de 2026, a nova categoria quebra um hiato de 25 anos sem mudanças no regulamento do Oscar. A adição reconhece e presta homenagem aos diretores de elenco, responsáveis por escolher os atores e atrizes que fazem parte de um longa-metragem, e pelos personagens que esses interpretam. A profissão é de grande importância durante o processo criativo de um filme.

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