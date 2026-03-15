Assine
overlay
Início Cultura
OSCAR 2026

Wagner Moura fala português no Oscar

Ator foi um dos apresentadores da categoria de Melhor Elenco. O prêmio foi para ‘Uma batalha após a outra’

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
15/03/2026 21:15 - atualizado em 15/03/2026 21:24

compartilhe

SIGA
x
Wagner Moura apresenta a categoria de Melhor Direção de Elenco no Oscar e fala português
Wagner Moura apresenta a categoria de Melhor Direção de Elenco no Oscar e fala português crédito: Divulgação/HBO MAX

Wagner Moura subiu ao palco do Dolby Theatre ao lado de Chase Infiniti, Paul Mescal, Delroy Lindo e Gwyneth Paltrow para apresentar a nova categoria, de Melhor Elenco. O vencedor não foi Gabriel Domingues, mas Cassandra Kulukundis, de “Uma batalha após a outra”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Mesmo não levando, o profissional brasileiro teve uma apresentação e tanto. “’O agente secreto’ se passa no Brasil do fim dos anos 1970. Gabriel Domingues teve que preencher o filme com pessoas que tinham o resto que pareciam pertencer àquela época. Gabriel, você conseguiu, encontrou os rostos certos, fez isso com tanto carinho e cuidado com os papéis menores, quanto com os maiores. Isso deu uma vida imensurável ao nosso filme você”, disse Moura, em inglês.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao final, em português, ele arrematou “E por isso eu quero dizer parabéns”. Essa última fala não estava no roteiro. O ator brasileiro foi muito aplaudido durante sua participação no Oscar.

Tópicos relacionados:

apresentador hollywood oscar-2026 portugues premio wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay