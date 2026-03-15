Wagner Moura fala português no Oscar

Wagner Moura subiu ao palco do Dolby Theatre ao lado de Chase Infiniti, Paul Mescal, Delroy Lindo e Gwyneth Paltrow para apresentar a nova categoria, de Melhor Elenco. O vencedor não foi Gabriel Domingues, mas Cassandra Kulukundis, de “Uma batalha após a outra”.

Mesmo não levando, o profissional brasileiro teve uma apresentação e tanto. “’O agente secreto’ se passa no Brasil do fim dos anos 1970. Gabriel Domingues teve que preencher o filme com pessoas que tinham o resto que pareciam pertencer àquela época. Gabriel, você conseguiu, encontrou os rostos certos, fez isso com tanto carinho e cuidado com os papéis menores, quanto com os maiores. Isso deu uma vida imensurável ao nosso filme você”, disse Moura, em inglês.

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Ao final, em português, ele arrematou “E por isso eu quero dizer parabéns”. Essa última fala não estava no roteiro. O ator brasileiro foi muito aplaudido durante sua participação no Oscar.